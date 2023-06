A- A+

SAÚDE Da coceira à desinfecção do ferimento: o que fazer se for picado pelo carrapato da febre maculosa Retirar o animal de maneira errada aumenta o risco de transmissão da doença

O principal transmissor da febre maculosa é o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) que é muito pequeno e se prende à pele das pessoas para se poder se alimentar de sangue. Quando contaminado o carrapato transmite a bactéria Rickettsia que causa a febre maculosa.

Retirar o carrapato do corpo o mais rápido possível reduz o risco de infecção. Por outro lado, se isso for feito da maneira errada, pode haver a liberação das bactérias e aumento do risco de transmissão da doença.

Procure o carrapato

Em geral, a picada do carrapato não causa sintomas. Além disso, eles podem ser muito pequenos. Na fase de ninfa, onde ocorre a maior parte dos ataques, o animal é do tamanho de um carrapato. Então é preciso vasculhar o corpo em busca deles, em especial em locais mais "escondidos", como atrás da orelha, no pescoço, na região da virilha e em baixo das mamas.

Não utilize as mãos

O jeito ideal de retirar o carrapato é com uma pinça. Se o objeto não estiver disponível, podem ser utilizados algodão ou uma gaze. Jamais utilize as mãos.

Torção constante

Com a ajuda da pinça, puxe devagar o carrapato, meio de uma leve torção, para que sua boca solte a pele, seguido de um, movimento constante para cima.

Se a parte da boca do animal ficar grudada, higienize a pinça, as mãos e remova o restante com cuidado.





Álcool etílico

Jamais esmague ou aperte o corpo do carrapato. Fazer isso pode expelir as bactérias e aumenta o risco de infecção. Após retirá-lo do corpo, jogue o carrapato em um pote com álcool ou uma solução de água e sabão.

Água e sabão

Higienize as mãos, a pinça e a área da picada com água e sabão.

15 dias de alerta

Esteja atento para possíveis sintomas da febre maculosa por 15 dias após o contato com o carrapato. Os principais são: febre alta, dor de cabeça e no corpo, manchas vermelhas no corpo (em especial na palma das mãos e solas dos pés) e cansaço.

