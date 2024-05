A- A+

SAÚDE Da energia à vontade de ir ao banheiro: o que uma xícara de café faz no seu corpo minuto a minuto Efeitos estimuladores da cafeína começam logo após 10 minutos do consumo, e para a maioria das pessoas começam a desaparecer uma ou duas horas depois

O café faz parte da rotina da maioria das pessoas. Uma xícara ao acordar, outra depois do almoço para dar um gás no trabalho. Para muitos, é praticamente impossível aguentar o dia inteiro sem o auxílio da cafeína.



Mas afinal, o que a bebida faz no organismo após ser ingerida?

Primeiros 10 minutos

Segundo reportagem do jornal britânico DailyMail, o café começa a fazer efeito já 10 minutos após o primeiro gole. Duane Mellor, da Associação Dietética Britânica, afirma que isso reflete a rapidez com que a cafeína é absorvida na corrente sanguínea por partes do sistema digestivo.

Ele explica que é possível absorver um pouco pela boca e pelo estômago, mas a maior parte ocorre no início intestino. E é justamente depois que a cafeína é absorvida que a pessoa sente o aumento de energia tão buscado pela bebida.

No entanto, os especialistas explicam que esse “impulso” na verdade é um pouco enganador. Porque a cafeína não fornece energia de fato; em vez disso, funciona impedindo que seu corpo interaja com a adenosina, uma substância química que gera a sensação de cansaço.

A cafeína tem uma estrutura química que se assemelha à da adenosina, por isso se encaixa como uma chave numa fechadura para bloquear os receptores de adenosina no corpo. Isso evita que a molécula gere o seu efeito de cansaço, deixando os consumidores do café mais acordados.

Depois de 20 minutos

Mellor explica que a cafeína, após 20 a 30 minutos da sua ingestão, também desencadeia um aumento na pressão arterial, algo que dura até cerca de quatro horas depois da sua ingestão.

Ele afirma que isso ocorre porque a substância faz com que os vasos sanguíneos se contraiam. Consequentemente, o corpo eleva a frequência cardíaca. Embora um efeito na maioria das vezes temporário, é ele que leva autoridades de saúde a não recomendarem tomar mais de quatro xícaras de café por dia.

Após 45 minutos

Segundo Mellor, os efeitos da cafeína atingem o pico aos 45 minutos. Nesse momento, é possível desfrutar dos maiores benefícios em relação à sensação de mais energia e da melhora na concentração.

Após 60 minutos

Depois de uma hora de tomar café, surge um outro efeito, indesejado, o diurético. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, isso acontece porque a cafeína inibe a produção do hormônio antidiurético (ADH), o que faz com que os rins não reabsorvam tanto a água e provoque mais vontade de urinar.

Mas não é apenas fazer mais xixi que pode ser um resultado da ingestão da cafeína. A substância também pode ativar de forma mais significativa as contrações do cólon, o que empurra o conteúdo dentro do intestino grosso. Por isso, muitas pessoas ficam com vontade de evacuar após beber café.

90 minutos e depois

O tempo que a cafeína leva para ser metabolizada varia de pessoa para pessoa. No entanto, Mellor afirma que para a maioria os efeitos estimuladores da cafeína começam a desaparecer uma ou duas horas depois.

Ainda que ela não tenha sido eliminada do organismo, já que ela pode permanecer até 12 horas no corpo, a pessoa começa a sentir uma sensação de cansaço e falta de concentração. Isso porque a adenosina, que antes não estava se ligando aos receptores, agora passa a conseguir novamente e provocar a fadiga.

