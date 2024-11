Da Espanha à Polônia, a firme oposição dos agricultores da UE a um acordo com o Mercosul

A- A+

As principais organizações agropecuárias de França, Alemanha, Espanha e Itália denunciam a negociação de um acordo entre a UE e o Mercosul. Mas as posições de seus governos contêm nuances e a França segue se opondo de maneira mais enfática.

O acordo permitiria que quatro países negociadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) aumentassem suas cotas de entrada na UE de carne bovina, de aves e suínas, assim como de mel, açúcar e outros produtos.

Os sindicatos agropecuários da UE denunciam uma concorrência desleal, já que a produção desses alimentos no bloco sul-americano não está submetida aos mesmos requisitos ambientais e sociais nem às mesmas normas sanitárias em caso de controles defeituosos.

A Copa-Cogeca, que agrupa os principais sindicatos agropecuários da UE, pediu à Comissão Europeia - o órgão executivo do bloco - que "reavaliasse" o projeto de acordo e que impulsione "uma política comercial que defende as rigorosas normas do nosso setor agrícola" .

Espanha

Na Espanha, os sindicatos manifestaram a sua preocupação, sobretudo em relação à pecuária.

É um acordo “antagônico com os interesses agrícolas da UE”, que “anularia a maioria - senão todos - os esforços dos produtores da UE no caminho difícil para a transição climática”, alerta a Associação Agrária de Jovens Agricultores (Asaja).

O governo do socialista Pedro Sánchez é totalmente a favor da assinatura do acordo.

O ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação, Luis Planas, admitiu em meados de outubro que há setores que se veriam afetados, como o da carne bovina, mas que "pode representar uma oportunidade para setores como o azeite de oliva, o vinho e os laticínios".

É um acordo “moderno e equilibrado”, com um valor “estratégico para a Espanha” e “para a UE, em um contexto de tensão no comércio internacional”, acrescentou.

França

A mobilização é particularmente forte na principal potência agrícola do continente em termos de valor.

As organizações que representam o setor convocaram uma grande mobilização nesta segunda-feira, em um contexto de crise generalizada na agricultura.

“Uma auditoria da UE acaba de revelar deficiências no Brasil nos procedimentos de controle do cumprimento das normas sanitárias”, indica a Federação Nacional Bovina da França.

“Apesar disso, a Comissão prossegue com revelações as negociações que garantirão um acesso adicional de 99.000 toneladas de carne bovina sul-americana” à UE, formada por 27 países, acrescenta.

O presidente Emmanuel Macron afirmou no domingo em Buenos Aires que a França não aprovará o tratado "tal como está" negociado e que não acredita que o presidente da Comissão o aprovaria sem o apoio de Paris.

Alemanha

A Alemanha, que com Angela Merkel se mostrou reativa ao acordo por causa do desmatamento da floresta amazônica, mudou de postura com a chegada de Olaf Scholz, que busca ampliar as exportações industriais.

A dissolução atual da coalizão governamental cria expectativas de uma nova reorientação no setor agropecuário.

A Associação Alemã de Agricultores (DBV) considera “urgente renegociar” um acordo que “levará a substituir a produção nacional por importados com os padrões do século passado, em detrimento dos consumidores, dos agricultores, dos animais, do meio ambiente e do clima”.

“A agricultura da UE não consegue sobreviver sem mecanismos que compensem as diferenças entre as normas internacionais e europeias”, alerta o presidente da DBV, Joachim Rukwied.

Itália

O projeto “na sua forma atual não é aceitável”, afirmou o ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida, exigindo as mesmas “obrigações” para os agricultores do Mercosul e da UE.

A principal organização agrícola, Coldiretti, expressou em uma mensagem à primeira-ministra, Giorgia Meloni, sua “profunda preocupação” com um acordo que teria “efeitos devastadores no setor agroalimentar.

“Acreditamos que uma estreita colaboração com outros Estados-membros da UE, como a França, que reúnem as nossas preocupações, pode impedir a adoção do acordo na sua forma atual”, acrescentou.

Países Baixos

O principal sindicato agrícola holandês, LTO, pediu para "parar as negociações", que representava uma ameaça para a produção avícola e láctea.

Poderia, no entanto, ser "benéfico para o setor queijeiro e uma oportunidade para a horticultura, mas se trata de somas relativamente baixas", disse à AFP o assessor de estratégia política do LTO, Klaas Johan Osinga.

Osinga diz que os quatro partidos da coalizão governamental estão divididos sobre o tema.

Polônia

O Ministério da Agricultura expressou suas "séries reservas" sobre um projeto que "talvez traga alguns benefícios para a indústria, o transporte marítimo e alguns serviços, em detrimento da maioria dos segmentos da produção agroalimentícia".

Uma das principais organizações agrícolas, NSZZ RI Solidarność, pediu ao chefe de Governo, Donald Tusk, "bloquear" o projecto.

Áustria

Os parlamentares da Câmara Baixa consideraram "incompatível" uma política que "restringe a produção agrícola na Europa impondo normas cada vez mais estritas ao mesmo tempo que impulsionam acordos comerciais antigos".

A maior associação agrícola afirmou que a suspensão das tarifas para os países do Mercosul colocaria "em perigo a agricultura" do país.

Irlanda

Os representantes dos pecuaristas (ICSA) protestaram na Câmara Baixa do Parlamento, a poucos dias das eleições legislativas do fim do mês.

