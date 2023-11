A- A+

Voo de repatriação Da Faixa de Gaza para casa: avião com brasileiros tem parada técnica no Recife, nesta segunda (13) Pausa aconteceu na Base Aérea do Recife (BARF), no bairro da Imbiribeira

Passadas 864 horas vivendo um misto de aflição, esperança e ansiedade, 32 pessoas tiveram a confirmação de que seriam resgatadas em segurança da Faixa de Gaza, no Oriente Médio, até as suas casas. Do total de pessoas, 22 são brasileiros, os outros dez são palestinos familiares de brasileiros. O grupo é composto por 17 crianças, nove mulheres e seis homens.

A autorização, que se estendeu por 36 dias, se transformou em alívio, nesta segunda-feira (13), para o grupo, que fez parada técnica na Base Aérea do Recife, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da Capital pernambucana.

O avião integra a ‘Operação Voltando em Paz’, do governo federal, por meio da Força Aérea Brasileira (FAB). Essa é a 10ª viagem de resgate realizada desde o início do conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A primeira parada “para casa”, saindo do Cairo - capital do Egito -, foi em Roma, na Itália; a segunda, em Las Palmas, na Espanha, às 16h10 do horário local. Depois, Recife foi o terceiro destino dos repatriados. A quarta e última parada, onde acontecerá o desembarque, está prevista para acontecer por volta das 23h30, em Brasília.

Lá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja uma recepção.

Na expectativa, o político usou as suas redes sociais nas primeiras horas do dia para divulgar seus compromissos. O encontro com os repatriados está entre eles.

“A segunda-feira começa com muito trabalho. Reunião com ministros, cerimônia de sanção do Projeto de Lei que atualiza a Lei de Cotas e, à noite, vou receber os brasileiros e parentes palestinos que chegam ao Brasil de Gaza. Bom dia e uma ótima semana para todos”, escreveu Lula.

Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro (PTB) ressaltou que cada viagem cumprida é comemorada com a “sensação de dever cumprido”. Ele também disse que o trabalho integrado permanece, no intuito de garantir mais resgates, e pregou torcida para que o fim do conflito aconteça logo.

“A repatriação dos brasileiros e demais moradores da América do Sul, que pediram ajuda, foi a demonstração daquilo que melhor sabemos fazer, que é sermos fraternos. A cada avião que pousa, é a sensação de dever cumprido por retirar da área do conflito nossos compatriotas. Seguimos de prontidão junto à FAB, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, para atuar nas próximas missões, sem deixar de lado o desejo de que o confronto cesse o quanto antes”, disse à reportagem da Folha de Pernambuco.

Abaixo, confira o trajeto do resgate

O grupo de 32 pessoas cruzou a passagem de Rafah, situada entre Gaza e o Egito, no domingo (12). Chegando ao Cairo, dormiram. Na manhã desta segunda (13), embarcaram no avião.

