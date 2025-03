A- A+

Luto no boxe Da luta do século a campeão mais velho da história do boxe: veja os momentos mais marcantes da carre Astro dos ringues morreu nesta sexta-feira, aos 76 anos

Para um público de mais de 100 mil pessoas, Muhammad Ali e George Foreman fizeram a chamada "Luta do Século" no Zaire, hoje República Democrática do Congo. O duelo ocorreu em 30 de outubro de 1974, mas marcou para sempre a carreira de Foreman, que morreu nesta sexta-feira, aos 76 anos. Derrotado, o astro se aposentou três anos depois, mas abandonou o sossego para retornar aos ringues e se tornar o campeão mais velho dos pesos-pesados, com 45 anos, em 1994.



Pouca gente acreditava que Ali podia derrotar Foreman

Em plena madrugada no país, a televisão americana exibia o combate em horário ainda comercial. Tudo o que envolveu o evento histórico teve um ar de grandiosidade. Realizada em um país no centro da África, controlado na época por um ditador colocado no poder com a ajuda da CIA e apoiado pelo governo americano, o país ainda nem se chamava Congo. Nos Estados Unidos, nascia naquele momento, para o mundo do boxe, um ícone: o empresário Don King.

Ele, que era um ex-presidiário que havia deixado as grades poucos anos antes, havia passado boa parte da vida trabalhando como agenciador ilegal de apostas. Foi preso duas vezes por assassinato e deixou a prisão em 1970. Em 1972, ficou próximo de Ali em 1972 — veio posteriormente a se tornar empresário de Mike Tyson.

Ali também passava por um momento de transição de carreira no início da década. Ao contrário de boa parte dos lutadores de sua geração, se engajou politicamente no movimento negro americano e se converteu a um grupo do islamismo chamada Nação do Islã — assim adotou o nome que carrega. A seita atraiu também Malcon X e o rapper Snoop Dog.

Em 1967, ao ser convocado pelo Exército, Ali recusou-se a ir para a Guerra do Vietnã, influenciado pela Nação do Islã. Com bom humor, justificou sua decisão: "Não tenho problema com nenhum vietcongue; nenhum deles jamais me chamou de crioulo". Como consequência, perdeu a licença para lutar por quase quatro anos e enfrentou a ameaça de prisão.

A luta entre o campeão mundial invicto George Foreman e Muhammad Ali, determinado a reconquistar seu título, era inevitável, e Don King queria promovê-la. Ele prometeu a cada um US$ 5 milhões – o equivalente a cerca de US$ 25 milhões hoje –, embora não tivesse nem 1% desse valor. Com os contratos assinados por Ali e Foreman, King partiu em busca de financiamento e encontrou o ditador Mobutu.

Pouca gente no mundo do boxe acreditava que Ali pudesse ser capaz de derrotar Foreman, que no ano anterior, massacrou o então invicto campeão mundial, Joe Frazier. A luta seria realizada em 25 de setembro, mas Foreman abriu o supercílio esquerdo e se recusou a lutar até que o corte estivesse cicatrizado.

Como foi a 'Luta do Século'?

Às 4h da madrugada do Congo, Muhammad Ali saiu de seu vestiário rumo ao ringue. No primeiro assalto, Foreman encurralou Ali nas cordas. A cena se repetiu nos rounds seguintes. Apanhar não fez com que Ali se abalasse, pelo contrário, ele ficava cada vez mais empolgado: “Vamos lá, George! Me disseram que você tem a mão pesada”.

No quinto round, Foreman começou a demostrar cansaço e, assim, Ali saiu das cordas pela primeira vez na luta e passou a atacar. A estratégia ficou conhecida como "rope-a-dope", algo como dopado nas cordas, e consistia em usar a flexibilidade dos elásticos do ringue para absorver os impactos de Foreman.

No oitavo assalto, faltando 12 segundos para o final, Muhammad Ali iniciou uma sucessão de socos. O último deles acertou em cheio o queixo do rival. Ele ainda tentou se agarrar, mas não havia mais o que fazer.



Campeão mais velho

Após dez anos, Ali era novamente campeão mundial de pesos-pesados. Ele seguiu lutando até 1981, quando aposentou com três títulos mundiais dos pesos-pesados e se tornou um ícone mundial. Nos anos posteriores, conviveu com o Parkinson, que o afetou fisicamente, mas continuou engajado em causas humanitárias até sua morte em 2016.

Já George Foreman levou a derrota como o golpe mais duro de sua vida. Ele se aposentou em 1977. Durante sua aposentadoria, se tornou pastor e dedicou-se a causas religiosas e comunitárias. Em 1987, fez um retorno notável aos ringues e, em 1994, aos 45 anos, surpreendeu o mundo ao se tornar o campeão mundial mais velho dos pesos-pesados ao vencer Michael Moorer. Após essa fase de sucesso, se aposentou definitivamente em 1997.

