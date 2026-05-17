"Música na Igreja": Orquestra Campo Grande promove concerto e encanta público no Bairro do Recife
Evento reuniu público na histórica Igreja Madre de Deus
Foi com a canção "Ária da 4ª Corda", de Johann Sebastian Bach, que o quarteto da Orquestra Campo Grande iniciou o concerto em mais uma edição do projeto "Música na Igreja", na noite deste domingo, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife. A apresentação reuniu um repertório com 21 composições eruditas e populares (lista completa ao fim do texto), emocionando o público presente.
Um público variado, com gente de todas as partes do estado, prestigiou o encontro.
- Público lotou a igreja | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
A iniciativa é da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, que viu no projeto fundado em 2017 a oportunidade de oferecer à sociedade uma experiência cultural e gratuita num templo que é patrimônio histórico da cidade.
Titular da pasta, Felipe Porto deu as boas-vindas ao público antes de o evento começar.
“A gente trabalha para ocupar esses lugares históricos da nossa cidade, misturando a arquitetura e a religiosidade. É muito importante fazermos mais um evento do ‘Música na Igreja’ aqui na Madre de Deus, fortalecendo o turismo religioso no Recife, recebendo os da casa e os turistas. Ficamos felizes e vamos cada vez mais fortalecer esse programa”, disse o secretário em entrevista à Folha de Pernambuco.
A Orquestra Campo Grande é formada por quatro jovens moradores da Comunidade do Coque, na Joana Bezerra, área central da capital pernambucana. O grupo reúne Cícero Bezerra, de 23 anos, na viola; Thialyson Moura, de 29, no primeiro violino; Kleberson Vinícius, de 18, no violoncelo; e Geyphanne Pereira, de 21 anos, no segundo violino.
“Foi uma hora de música com repertório bem diverso, com as eruditas e populares. Para nós que somos músicos é muito emocionante fazer um evento como esse, sem dúvida. A nossa arte é riquíssima e, com certeza, foi interessante para o público”, comentou o violista Cícero Bezerra.
Geyphanne é a única mulher do grupo. Ela toca desde os 13 anos e hoje encontra na música a felicidade e a honra de percorrer diversos lugares levando as doces notas de canções que marcaram história.
“Fico muito feliz de participar de um evento tão legal desse, num domingo tão especial, com canções tão bonitas. Fico emocionada”, declarou a jovem.
Público aprova
A servidora pública Marta Soares, de 54 anos, veio do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, para assistir ao concerto. Ela trouxe o marido, Paulo, e o filho Renato. Os três procuraram o melhor ângulo na igreja para não perder nenhum momento da apresentação.
“Eu adorei. Quando fiquei sabendo, corri para ver. Hoje em dia quase não tem música clássica, principalmente dentro de uma igreja tão bela quanto a Madre de Deus. Foi emocionante. Já reconheci várias músicas. Eu adoro as de Vivaldi”, pontuou.
“Eu estava até comentando com meu esposo que, há mais de 20 anos, tinha muito concerto no Francisco Brennand com várias orquestras e musicais maravilhosos. Hoje está muito mais raro, quase não tem. Parece que a população não tem pensado muito na música clássica para a gente poder apreciar e ver o quanto é bonito, sentir o instrumento e mergulhar na música. É muito difícil hoje”, destacou ainda.
O analista Felipe Pereira, de 27 anos, soube da programação pelas redes sociais e não perdeu tempo. Ele saiu de Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, e se encantou ao ouvir cada canção. Pereira reconhece que a oportunidade de ouvir músicas clássicas em um espaço histórico é rara.
“Eu acho legal que o Recife nos dá essas oportunidades. Eu admiro muito isso aqui nessa cidade, a efervescência cultural que tem todo fim de semana. É um deleite poder prestigiar um show de graça com tamanha qualidade. É uma oportunidade única. Vim prestigiar aqui no meu cantinho essa ocasião tão legal”, opinou ele.
A canção "Ave Maria", do compositor francês Gounod, encerrou a noite de apresentações. Encantado, o público ficou de pé e aplaudiu a Orquestra Campo Grande. De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, a previsão é que outro encontro como esse aconteça em julho.
Repertório completo
- ÁRIA DA 4° CORDA - BACH;
- ARIOSO - BACH;
- BRANDEMBURGO 3° - BACH;
- JESUS ALEGRIA DOS HOMENS - BACH;
- AVE-MARIA - CACCINI;
- PIE JESU - FAURE;
- CANON IN D - PACHELBEL;
- EINE KLEINE - MOZART 1° MOVIMENTO;
- PRIMAVERA - VIVALDI;
- INVERNO - VIVALDI;
- JÚPITER THEME - GUSTAV HOLST;
- CAVALLARIA RUSTICANA - MASCAGNI;
- HALLELUJAH - LEONARD COHEN;
- NIMROD - ELGAR;
- OVER THE RAINBOW - H.Y HARBURG;
- CINEMA PARADISO - ENIO MERRICONE;
- MAY WAY - FRANK SINATRA;
- POR UNA CABEZA - CARLOS GARDEL;
- CARINHOSO - PIXINGUINHA;
- ASA BRANCA - LUIZ GONZAGA;
- AVE MARIA - GOUNOD.