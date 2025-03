Da náusea à perda de visão: conheça os efeitos da bebida alcoólica falsificada no organismo

A- A+

Restaurantes, bares, barraquinhas de drinks ou os famosos isopores, durante a folia existem diversas opções para comprar bebidas. Entretanto, é recomendado ficar atento para evitar o consumo de produtos que tenham sido alterados ou totalmente falsificados.

Uma bebida falsificada, segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, é comumente adulterada com metanol, um tipo de álcool utilizado também na adulteração de combustíveis, para aumentar o volume de líquido, consequentemente aumentando o lucro com a venda.

Apesar de ser uma prática comum, o toxicologista Alvaro Pulchinelli, diretor técnico na toxicologia forense do Grupo Fleury, afirma que, apesar do efeito inicial do consumo ser parecido com o que é causado por rótulos originais, as substâncias usadas para alterar a composição de bebidas podem causar danos a diversos sistemas que compõem o organismo.

— Imediatamente após o consumo, os efeitos da ingestão de produtos falsos são extremamente parecidos com aqueles causados por uma embriaguez comum como o comprometimento da coordenação motora e da fala, além do sabor da bebida permanecer inalterado, já que esses aditivos não tem gosto — afirma Pulchinelli.

— O problema é que os compostos químicos que são normalmente usados nesse processo de falsificação, que são o metanol e o etilenoglicol, podem levar a infecções seríssimas e a quadros como o de uma gastroenterite, que causa vômito e náuseas, uma acidose metabólica, que é quando uma quantidade grande de ácidos entra na corrente sanguínea e chega até mesmo a mudar o pH do sangue, ou o de uma insuficiência renal, já que essas substâncias sobrecarregam os rins — comenta.

O especialista ressalta também que, a depender do que foi especificamente usado para alterar as bebidas, os malefícios do consumo podem chegar até mesmo a afetar o sistema nervoso e causar perda de visão.

— No caso do metanol, essa infecção ataca principalmente o nervo óptico, que é responsável por levar as informações captadas pelos olhos para o cérebro, o que pode levar até mesmo a um quadro de cegueira irreversível — completa.

Como se tratar após uma intoxicação

De acordo com o toxicologista, não é possível se curar totalmente em casa, sendo necessário o atendimento hospitalar e o acompanhamento médico.

— Deve-se procurar auxílio médico, já que não há como se tratar em casa. Quando a pessoa que ingeriu esses produtos está em ambiente hospitalar, essa intoxicação vai ser diagnosticada e há antídotos que podem ser utilizados para minimizar os efeitos. Só que os antídotos são administrados em ambiente hospitalar, ou seja, não dá para dar o antídoto e falar assim: "Ah, toma esse remédio e vai para casa". Tem que ficar em observação por um bom período — diz Pulchinelli.

Como evitar comprar bebida falsa

De acordo com o Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, é importante que, ao desconfiar da procedência, o consumidor não faça a ingestão da bebida ou do alimento e denuncie o estabelecimento à Secretaria ou ao PROCON. Segundo a pasta, somente em 2024, foram apreendidos no estado mais de 150 litros de bebidas com indícios de adulteração ou descaminho.

Para evitar o consumo de bebidas falsificadas, é recomendado que o consumidor siga algumas orientações de segurança ao realizar suas compras:

Verifique o selo do IPI: O selo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é obrigatório para todas as bebidas vendidas no Brasil. Desconfie de produtos com erros de ortografia, gramática ou design no rótulo, pois isso pode ser um indicativo de falsificação.

Confirme o selo do MAPA: O selo do Ministério da Agricultura e Pecuária é outro indicativo de que o produto foi registrado e aprovado pelo órgão competente. A ausência desse selo pode significar que a bebida não foi regularizada ou não atende às normas de segurança.

Cheque o lacre de segurança: Certifique-se de que o lacre de segurança da garrafa está intacto, pois isso é um indicador de que o produto não foi violado.

Fique atento ao preço: Preços significativamente abaixo do mercado podem ser um alerta de falsificação. Desconfie de ofertas excessivamente baratas.

Examine o rótulo: O rótulo deve estar em português, sem desgaste, rasgos ou amassados. Além disso, deve conter as advertências legais sobre o consumo excessivo de álcool.

Verifique o volume da garrafa: Preste atenção se o volume da garrafa está muito abaixo ou acima do padrão esperado. As garrafas de marcas reconhecidas têm um rigoroso controle de qualidade, o que garante a padronização.

Atenção à integridade da garrafa: Verifique se a garrafa apresenta rachaduras, riscos ou sinais de uso anterior. O formato e design da garrafa também devem estar em conformidade com os padrões da marca.

Compre em estabelecimentos confiáveis: Escolha sempre lojas de renome e empresas bem estabelecidas, que garantem a procedência e qualidade dos produtos vendidos.

