A- A+

VIRALIZOU Da revolta ao riso: prefeito de Barra Mansa descobre que 'criminosos' da cidade eram capivaras Palmeiras localizadas na descida do viaduto Alexandre Fisher teriam sido arrancadas no último sábado (26)

Um suposto de ato de vandalismo no canteiro localizado na descida do viaduto Alexandre Fisher, no Centro de Barra Mansa, cidade do Rio de Janeiro, fez o prefeito Luiz Furlani ficar revoltado e publicar um vídeo em suas redes sociais, na manhã do último sábado. Mas o que ele não imaginava, é que o "crime" foi obra de um grupo de capivaras que vivem na beira do Rio Paraíba do Sul — vizinho do local afetado. Então, chefe do executivo da cidade do aço fez novo vídeo bem-humorado, que viralizou e gerou muitos comentários de moradores.

Na primeira postagem, Furlani aparece revoltado com a situação. A princípio, ele acredita que o ato foi realizado por um criminoso e xinga: "Vagabundo, ordinário, sem vergonha". Na sequência, se desculpa pelos termos utilizados, mas segue demonstrando sua insatisfação com a retirada da Palmeira.

"Cortaram a base da palmeira! Nós temos feito um trabalho de requalificação e plantamos a árvore aqui na descida. Inimigos da nossa cidade! A você, seu covarde, que fez esse ato de vandalismo contra nossa mada Barra Mansa, pode ter certeza que chegaremos até você" afirmou.

O vídeo gerou milhares de comentários de moradores raivosos. No entanto, horas depois, Furlani voltou para as redes sociais com um novo vídeo esclarecendo o caso. Tratava-se de um grupo de capivaras que habitam a região.

"Gente, de manhã fiquei revoltado... chamei de covarde, safado, sem vergonha, pois estamos em uma ânsia de arrumar a nossa cidade e deixá-la linda... e olha quem é a responsável? A capivara!" esclareceu o prefeito.

Nesta terça-feira, um terceiro vídeo foi publicado pelo prefeito de Barra Mansa. Desta vez, Furlani mostrou o trabalho de replantio no canteiro e também convocou a população da cidade para um plebiscito. Os moradores decidirão se o famoso canteiro deve receber um monumento em homenagem a capivara.

Embora o animal tenha viralizado por conta do "crime" cometido, vale ressaltar que é comum encontrar capivaras em áreas próximas a rios em diferentes partes da cidade de Barra Mansa. Assim, elas não chegam a ser um símbolo oficial da cidade, mas são vistas com muito carinho pelos habitantes.

Veja também