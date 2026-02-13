A- A+

CARNAVAL DE OLINDA Dada Boladão, Raphaela Santos e Theuzinho: confira a programação do Polo Carmo nesta sexta (13) Dia é dominado por um dos gêneros mais populares do estado: o brega

Após um longo dia de festas e muita folia, o Carnaval de Olinda continua nesta sexta-feira (13). O polo do Carmo, principal da cidade, recebe grandes atrações no Palco Pernambuco Meu País.

O dia é dominado por um dos gêneros mais populares do estado: o brega. O grande nome da noite é Raphaela Santos. A "Favorita", dona de sucessos como "Quem É o Louco Entre Nós" e "Você Lembra" volta aos palcos pernambucanos no que promete ser mais uma apresentação cheia de fervor para o público.

Quem estiver em Olinda também vai poder aproveitar apresentações do grupo Breggae, além de Theuzinho e Dada Boladão, que fará show com participação de Mc Leozinho.

Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):



Sexta-feira (13)

Breggae

Dada Boladão com participação de Mc Leozinho

Amigas do Brega

Raphaela Santos

Theuzinho

Sábado (14)

Nena Queiroga

Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França

Joyce Alane

Martins

Maeana

Domingo (15)

Gangga Barreto

Isadora Melo

Fundo de Quintal

Mombojó

Eddie

Molejo

Segunda-feira (16)

Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena

Maciel Salu

Maneva

Almerio

Siba

Lexa

Terça-feira (17)

Nailson Vieira

Leo da Bodega

Devotos

Academia da Berlinda

Orquestra de Bolso

Cordel do Fogo Encantado

