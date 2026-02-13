Dada Boladão, Raphaela Santos e Theuzinho: confira a programação do Polo Carmo nesta sexta (13)
Dia é dominado por um dos gêneros mais populares do estado: o brega
Após um longo dia de festas e muita folia, o Carnaval de Olinda continua nesta sexta-feira (13). O polo do Carmo, principal da cidade, recebe grandes atrações no Palco Pernambuco Meu País.
O dia é dominado por um dos gêneros mais populares do estado: o brega. O grande nome da noite é Raphaela Santos. A "Favorita", dona de sucessos como "Quem É o Louco Entre Nós" e "Você Lembra" volta aos palcos pernambucanos no que promete ser mais uma apresentação cheia de fervor para o público.
Quem estiver em Olinda também vai poder aproveitar apresentações do grupo Breggae, além de Theuzinho e Dada Boladão, que fará show com participação de Mc Leozinho.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):
Sexta-feira (13)
Breggae
Dada Boladão com participação de Mc Leozinho
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho
Sábado (14)
Nena Queiroga
Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
Joyce Alane
Martins
Maeana
Domingo (15)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo
Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa
Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado