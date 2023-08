Dados sobre cotas nas universidades não são atualizados desde 2019, admite Ministério da Educação

A- A+

O Ministério da Educação não tem dados de acompanhamento da política de cotas para ingresso no ensino superior federal no país, como o número atualizado de estudantes beneficiados pela ação afirmativa. Segundo a pasta, há dados importantes defasados desde 2019.

A Câmara dos Deputados aprovou anteontem a prorrogação da Lei de Cotas, que agora será analisada pelo Senado. Segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), o MEC contratou consultorias para avaliar alguns pontos específicos da lei e criou uma coordenação de equidade, que produz, junto ao Inep, novos dados sobre o tema. “Teremos, em breve, dados importantes para superar essa questão”, informou a secretaria.

O texto aprovado pelos deputados renova a reserva de vagas nas instituições federais até 2033, mas estabelece mudanças. A lei vai incluir quilombolas entre os cotistas e reduzir a renda familiar per capita de um salário mínimo e meio para um salário mínimo, na reserva para alunos de escolas públicas. Além disso, o texto prevê uma reavaliação da política a cada década.

O objetivo da lei, sancionada em 2012, é garantir o acesso de grupos minoritários, como pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social à educação superior. Os últimos dados oficiais consolidados sobre o ingresso pelo sistema são de quatro anos atrás, quando havia 55.122 cotistas em instituições federais do país pelo critério PPI (preto, pardo e indígena) e 46.640 pelo critério baixa renda.

Descontinuidade

Ainda conforme a pasta, houve uma tentativa de construção de um sistema de monitoramento de políticas étnico-raciais — entre elas, o de cotas — em 2014, mas ele foi descontinuado em 2016. A ausência de números foi apontada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em uma auditoria no fim de 2022. Relatora do projeto de prorrogação na Câmara, a deputada Dandara (PT-MG) reconheceu as dificuldades.

— Ficamos os primeiros seis meses do ano consultando especialistas e acumulando pesquisas — disse. — Foi um apagão de dados. Não houve monitoramento nem acompanhamento.

