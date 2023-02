Defesa Civil orienta população de áreas de barreiras e encostas a buscarem abrigos seguros

A- A+

Devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e Matas Norte e Sul do Estado desde a madrugada desta segunda-feira (6), a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe) emitiu comunicado em que orienta a população que vive em áreas de barreiras e encostas a buscarem abrigos seguros.



Na noite desse domingo (5), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de possibilidade de chuvas de moderada a forte para as áreas afetadas, alerta esse que foi elevado nesta manhã para o nível de "atenção".



Na capital pernambucana, o índice de chuva chegou a 155,09 mm em algumas partes da cidade, enquanto a média histórica para o mês de fevereiro é de 122,90 mm.



"É importante que a população observe principalmente barreiras e encostas e busque a casa de familiares e amigos em áreas seguras. É importante, também, que a população não ultrapasse os locais alagados, onde não se tem visibilidade, mesmo que conheça a área", alertou o tenente-coronel George Vitoriano, diretor de Gestão de Riscos de Desastres da Codecipe.



De acordo com George, a população deve manter contato com a Defesa Civil do município onde reside para buscar informações e orientações. "Em caso de ocorrências, é importante manter contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193", informou o tenente-coronel.



Segundo a Codecipe, até as 8h24 desta segunda, a Central de Operações não havia registrado ocorrências. Apesar da informação, o Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos no bairro de Águas Compridas, em Olinda, após deslizamento de barreira.



O início do ano letivo da rede municiapal de Olinda foi suspenso nesta manhã, assim como as atividades das escolas do Recife que ficam em áreas de alagamento.



Confira os telefones da Defesa Civiil de alguns municípios do RMR:

Recife: 0800 081 3400

Olinda: (81) 99266.5307 e 0800.081.0060

Paulista: 153

Jaboatão dos Guararapes: (81) 3461.3443 e (81) 99195.6655

Abreu e Lima: (81) 99933.6380

Araçoiaba: (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho: 0800.281.8531

Camaragibe: (81) 2129.9564, (81) 99945.3015 e 153

Igarassu: (81) 99460-9073

Itamaracá: (81) 3181-2490 e 199

Ipojuca: (81) 99231.8607 (telefone e WhatsApp)

Itapissuma: (81) 98844-5216

Moreno: (81) 98299.0974 e (81) 98128.2018

São Lourenço da Mata: (81) 98338.5407

Goiana: (81)98172 0288

Codecipe: 199/ (81) 3181-2490

Veja também

CHUVAS EM PERNAMBUCO Raquel Lyra e João Campos falam sobre as chuvas no Estado