Dalai Lama diz que espera viver mais 30 ou 40 anos

O Dalai Lama, que completará 90 anos no domingo, afirmou neste sábado que sonha viver por várias décadas a mais, em uma cerimônia na qual rezou com milhares de tibetanos exilados na Índia.

O som de tambores cerimoniais ressoou em um templo de McLeod Ganj, nas encostas do Himalaia, enquanto um coro de monges entoava cânticos para desejar longa vida a Tenzin Gyatso, que seus fiéis consideram a 14ª reencarnação do Dalai Lama.

O líder espiritual budista compareceu à cerimônia com sua tradicional túnica cor açafrão, poucos dias após confirmar que a instituição que representa, com 600 anos de história, continuará após sua morte.

"Até agora, eu fiz todo o possível e, com a bênção contínua de Avalokiteshvara (um protetor espiritual budista), espero viver mais 30 ou 40 anos", afirmou.



Tenzin Gyatso, nascido em 6 de julho de 1935, foi ungido como a 14ª reencarnação do Dalai Lama aos dois anos. Desde 1959, ele vive exilado na Índia, depois que as tropas chinesas reprimirem uma revolta em Lhasa, a capital do Tibete.

A declaração de quarta-feira passada de que a instituição do Dalai Lama continuará após sua morte trouxe alívio aos seguidores do monge carismático, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1989.

Em seu discurso, o líder espiritual explicou que a responsabilidade de designar seu sucessor caberá exclusivamente ao Ganden Phodrang Trust, o gabinete do Dalai Lama na Índia.

A China, que considera o Falai Lama um rebelde separatista, emitiu uma resposta rápida e declarou que seu sucessor deve ser aprovado pelo governo central de Pequim.

O ator americano Richard Gere, que apoia a causa tibetana há várias décadas, foi uma das milhares de pessoas que participaram das celebrações.

"Há algo na causa tibetana que comove as pessoas e, sem dúvida, uma parte fundamental disso é Sua Santidade, o Dalai Lama", declarou Gere durante as celebrações de quinta-feira.

