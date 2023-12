Damares Alves: quais são os sintomas da herpes-zóster, que levou a senadora à internação?

A- A+

A senadora Damares Alves (Republicanos -DF) está internada desde a manhã da quinta-feira (7), no hospital DF Star devido a um quadro herpes-zóster que causou uma paralisia facial. A doença, também chamada popularmente de cobreiro, é provocada pelo vírus varicela-zóster (VVZ), o mesmo responsável pelo quadro da catapora.

O que ocorre é que, depois de causar a catapora, o vírus permanece no corpo alojado em um nervo, como se estivesse adormecido. Porém, fatores que diminuem a imunidade podem levar à reativação do microrganismo. A maioria das ocorrências é em pessoas acima de 50 anos ou imunossuprimidas, grupos considerados de risco para a doença.

Quando isso acontece, a herpes-zóster se manifesta de diferentes formas. Os sintomas têm a característica de acometer apenas um lado do corpo, por serem ligados ao nervo em que o microrganismo está alojado.

De acordo com o Ministério da Saúde, geralmente a doença provoca inicialmente:

Dores nevrálgicas (nos nervos);

Parestesias (formigamento, agulhadas, adormecimento, pressão etc);

Ardor e coceira locais;

Febre;

Dor de cabeça;

Mal-estar.

Depois, é comum notar manchas vermelhas na pele. De acordo com a pasta, elas surgem de modo gradual e levam de 2 a 4 dias para se estabelecer. Depois, formam crostas e se curam de 2 a 4 semanas. Os locais mais comuns de surgimento das manchas são:

Região torácica (53% dos casos);

Região cervical (20%);

Região correspondente ao trajeto do nervo trigêmeo (15%);

Região lombossacra (11%).

No entanto, em aproximadamente 10% dos casos há dores que duram por meses ou até mesmo anos após as lesões na pele desaparecerem. Em casos mais graves, a doença pode levar à necessidade de hospitalização, como foi com Damares.

Além disso, alguns pacientes podem desenvolver quadros diferentes a depender do nervo em que está o vírus. A síndrome de Ramsay Hunt, por exemplo, ocorre quando o VVZ afeta o nervo facial e auditivo. O diagnóstico repercutiu no ano passado após o cantor Justin Bieber ter relatado sofrer com o problema.

Nos quadros mais comuns, o tratamento é feito com medicamentos antivirais que podem interromper o surgimento de novas lesões e ajudar no combate do vírus, além do uso de analgésicos para as fortes dores.

Os especialistas explicam que a grande maioria dos adultos já teve catapora quando pequenos, ainda que parte não saiba. Estimativas apontam que mais de 99% da população com 40 anos ou mais tiveram catapora durante a infância, e por isso estão em risco para herpes-zóster.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) afirmam que aproximadamente 1 a cada 3 pessoas desenvolverão herpes-zóster durante a vida. Há duas vacinas disponíveis no Brasil que evitam a doença, uma da MSD e outra da GSK. Porém, ambas só podem ser acessadas na rede privada a custos elevados, que não saem por menos de R$ 1.600.

