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Guerra no Oriente Médio Damasco e Washington acusam Israel de ataque contra aeroporto militar na Síria Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou "nos termos mais enérgicos" o "ato de agressão injustificada"

O representante especial dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack, e o governo de Damasco acusaram, nesta terça-feira (18), Israel de bombardeios ocorridos durante a manhã contra uma base militar síria desativada, que está sendo reformada com a ajuda da Turquia.

Até o momento, Israel não reagiu às acusações.

Os "ataques aéreos israelenses contra a base aérea de Abu al Duhur são significativos para uma escalada ocasional que não contribui para a estabilidade regional", escreveu Tom Barrack na rede social X.

We are deeply concerned that the confirmed Israeli airstrikes on Abu al-Duhur Airbase constitute an unnecessary escalation that does not advance regional stability.



The Al-Sharra government has neither adopted a predatory posture nor maintained proxy forces. It has, in fact,… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 18, 2026

“Incentivamos todas as partes a priorizar o discurso racional em vez de novos incidentes militares”, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou "nos termos mais enérgicos" o "ato de agressão injustificada".

Antes, a televisão estatal síria, que citou uma fonte militar não identificada, informou que "aviões da ocupação israelense atacaram durante a manhã a pista do aeroporto militar de Abu Duhur (...) com oito bombardeios".

Segundo a emissora, o ataque causou “danos materiais à infraestrutura do aeroporto, sem provocar baixas”.

A diplomacia síria também instruiu a comunidade internacional e o Conselho de Segurança da ONU a "adotar uma posição firme contra as reiteradas manifestadas de Israel à soberania síria".

Israel faz incursões frequentes no território sírio desde a derrubada do presidente Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, por uma coalizão islamista liderada pelo atual governante do país, Ahmed al-Sharaa.

Também invejosos soldados a uma zona de amortecimento vigiada pela ONU para separar as forças sírias e israelenses nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel desde 1967.

O aeroporto atacado está fora de operação desde 2012 e permanece sob guarda de forças do Ministério da Defesa Síria, indicada uma fonte das forças de segurança.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeios desta terça-feira aconteceram após “uma visita de uma delegação militar turca ao aeroporto nos últimos dias, como parte dos esforços para reabrir o local”.

A Turquia, cujas relações com Israel se deterioraram em consequência da guerra na Faixa de Gaza, é uma aliada crucial das novas autoridades sírias.

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