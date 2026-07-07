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assédio Dançarina Vitória Kelly denuncia assédio praticado por influenciador em casa de shows de Piedade Vitória Kelly diz ter sido agarrada com força. O ato teria provocado marcas no seu corpo

A dançaria e influenciadora Vitória Kelly afirma ter sido vítima de assédio praticado por um influenciador em uma casa de shows no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no domingo (5).

Nessa segunda-feira (6), sem citar o nome do autor, Vitória Kelly usou os stories do Instagram para denunciar o caso. A dançarina de brega funk diz ter sido agarrada com força, e o ato teria provocado marcas no seu corpo.

"Eu fui assediada por uma pessoa que se diz ser influenciador. Me agarrou sabendo que eu estou casada. Eu tenho provas, pessoas, mulheres que estavam perto, que também sofreram a mesma coisa que eu, com a mesma pessoa. Eu não sei que influenciador é esse, que fica sediando mulheres", iniciou o relato.

Kelly destacou que foi ao local com a mãe, o marido - Mateus, também conhecido como Teus neiff, que também é dançarino -, e outros familiares, para prestigiar um amigo em um evento "tranquilo".

"Chegou certa hora, 22 horas da noite mais ou menos, Mateus teve que ir embora porque ele teve que ensaiar. Ele me deixou lá com a irmã dele, com as meninas e as mães das meninas que estavam lá. A gente estava em um rolê supertranquilo", descreveu Vitória.

Ela relata que o caso aconteceu no momento em que uma amiga a chamou para conversar no corredor.



"Quando eu vou falar com ela, passa esse indivíduo abusivo, olha, passa e me agarra. Estou com a marca aqui, vou deixar para vocês. Me agarra com tanta força, minha gente, tanta força, que eu fiquei com muito medo. Eu ainda pensei em sentar-lhe a mão, só que eu disse 'capaz dele revidar. Se ele está me agarrando aqui desse jeito'. Fiquei assustada, não sabia o que fazer", relembrou Kelly.

Apesar do medo, a dançarina afirma que reagiu com um empurrão e que seguranças e amigas intervieram rapidamente. "Perguntaram se eu estava bem, eu fiquei completamente nervosa. Graças a Deus, tive uma rede de apoio maravilhosa", destacou Vitória.

A influenciadora alega que tentou resolver a situação do lado de fora da casa de shows, acionando a Polícia Militar.



"Mateus chegou bem estressado, mas graças a Deus a gente conseguiu acalmá-lo porque, para ser bem sincera a vocês, era para ter deixado o Mateus ter feito alguma coisa, porque realmente ele merecia um cacete, porque é muito escroto", afirma a dançarina.

Na gravação, Vitória Kelly também diz conhecer outras mulheres que passaram pelo mesmo episódio.



"Um tipo de situação constrangedora que eu não deveria estar vindo aqui dar explicações do que aconteceu. Todo mundo que estava comigo sabe da verdade, todo mundo viu o que aconteceu. Eu estava no meu canto, em nenhum momento eu olhei para ele. [...] Eu tenho pessoas aqui, mulheres que também passaram pelo mesmo. Espero que as meninas venham falar do abuso".



Influenciador nega assédio

O influenciador denunciado por Vitória Kelly é Ramon Anjos. Antes de desativar sua conta no Instagram, ele publicou um vídeo compartilhado por outros perfis em que nega o assédio contra a dançaria.

"Mano, de todo meu coração, se eu tiver feito isso, eu quero que Deus me leve amanhã. Fiz isso não, rapaziada. Eu nem olhei para Vitória. Quando a gente saiu, o segurança mandou colocar a mão na cabeça, começou a interrogar. Como não fiz nada errado, comecei a perguntar qual era o motivo de tanta ignorância dos caras", afirmou Ramon.

Ainda de acordo com o influenciador, ele chegou a falar com o marido da dançaria durante a festa e reforçou que não praticou o assédio.

"Vitória estava com Mateus, eu falei com o Mateus, eu sigo ele. Ela estava com ele. Essa mídia suja de vocês é só de Recife, pô. Não é minha não, eu sou do João Pessoa, tá ligado? E eu não me igualo a isso não, mano [...] Se ela tiver prova que eu fiz isso, que eu assediei, mas ela estava com Mateus. Como, mano? Será que ele é tão 'veado'' assim de eu chegar assediar a mulher dele e ele deixar?", relatou Ramon.



Nos stories do Instagram, o dançarino e marido de Vitória Kelly, Teus Neiff, relatou que o influenciador envolvido foi convidado para o evento e teria praticado o ato com outras mulheres.

"Não tem explicação para um bagulho desse, porque não agarrou só o Vitória, agarrou as meninas, empurrou as 'pirraias' que estavam com ele, que vieram com ele de longe. É um maluco, é um doente e tem que sofrer as consequências", relatou Teus.



O que diz a polícia?

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que realizou, através do 6°BPM, uma abordagem devido a uma discussão entre frequentadores da festa.



"Como não foi relatado o motivo do bate-boca, nem foram verificados fatos que ensejassem condução à delegacia, as pessoas abordadas foram liberadas. Também não houve registro formal da ocorrência pelas partes envolvidas", destacou a corporação.



A Polícia Civil também reforçou que, até o momento, não foi localizado registro da ocorrência e ressaltou a importância da queixa via boletim de ocorrência, "possibilitando a investigação policial, realização de diligências e a adoção das medidas cabíveis".



Casa de shows se pronuncia

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a casa de shows Lounge Music, onde o caso aconteceu, informou que, diante do ocorrido, adotou imediatamente todas as medidas cabíveis para garantir a segurança dos presentes e a apuração dos fatos, e acionou a Polícia Militar.

"Durante o atendimento, a suposta vítima foi informada, por diversas vezes, sobre a possibilidade de dar prosseguimento ao caso por meio da condução à delegacia para registro da ocorrência e demais procedimentos legais. No entanto, de forma voluntária, a própria envolvida optou por não prosseguir com a denúncia naquele momento, informando aos policiais que considerava o episódio encerrado, motivo pelo qual não houve continuidade da ocorrência na esfera policial", informou a Lounge Music.

A casa de shows reforçou que repudia qualquer tipo de violência ou conduta que comprometa a segurança e o bem-estar de seus clientes. "A casa permanece à disposição das autoridades para colaborar com qualquer esclarecimento que venha a ser necessário e reafirma seu compromisso com um ambiente seguro, respeitoso e responsável para todos", diz a nota.

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