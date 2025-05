A- A+

PALESTRA Daniel Becker faz palestra nesta segunda (26) sobre o uso de celular nas escolas; saiba mais Evento será no auditório do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) e abordará os impactos do excesso de tela

De acordo com pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o País é um dos líderes em tempo de tela em todo o mundo.



O estudo mostra que 95% das pessoas entre nove e 17 anos utilizam o aparelho celular, atingindo uma média de uso de pelo menos nove horas diárias.



O assunto é tema recorrente e gerou uma discussão sobre o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de educação básica em território nacional, principalmente após a lei que proíbe a utilização em ambiente escolar, sancionada em janeiro de 2025.



Para discutir o tema, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) promoverá palestra, hoje (26), a partir das 19h, em seu próprio auditório, com o pediatra, sanitarista e escritor Daniel Becker, um dos maiores incentivadores da lei.



Na ocasião, Becker vai falar sobre os impactos do excesso de tempo em telas nas saúdes física, mental, emocional e social.



Também vai abordar uma série de recomendações para as famílias, educadores, sociedade em geral e ao Estado para ajudar jovens a fazerem uso adequado das telas.



SERVIÇO

Palestra "O uso do celular por adolescentes"

Quando: nesta segunda (26), às 19h

Onde: Auditório da UNIT-PE - Av. Mascarenhas de Morais, 3905, Imbiribeira

As inscrições são limitadas para gestores das escolas parceiras e pais de alunos, e podem ser feitas através do site

