A- A+

Educação infantil Pediatra Daniel Becker palestra sobre infância, adolescência e uso das tecnologias no Recife Ativista pela infância discute influência de telas em crianças em evento desta sexta-feira (17), no Teatro RioMar Recife, no Pina

Com o tema “Como enfrentar os desafios atuais da infância?”, o pediatra e ativista Daniel Becker participa de palestra no Teatro RioMar Recife, na Zona Sul da cidade, nesta sexta-feira (17), às 19h.

Referência nacional na saúde da infância, o médico aborda os benefícios e malefícios do uso de telas por crianças típicas e atípicas no Brasil.

O evento, que contará com a presença de pais, educadores, gestores escolares e profissionais de saúde, terá entrada gratuita, mas com vagas limitadas.

Além de discutir o impacto da tecnologia na infância, o encontro será apresentado pela contadora de histórias Carol Levy, com o objetivo de tornar o bate-papo lúdico e claro para todo o público.

Com mais de 30 anos de experiência, Daniel Becker vai trazer uma visão acessível sobre como educadores, pais e profissionais de saúde podem atuar para transformar o período da infância em uma fase de descobertas equilibrada e saudável.

Organizado pela Rede Alis, através da clínica Integrális, o evento ainda pretende discutir o papel da família no desenvolvimento emocional e a importância da escola e da comunidade como redes de apoio, além de apresentar estratégias práticas para promover autonomia, vínculo e bem-estar.

SERVIÇO - Palestra de Daniel Becker

Tema: “Como enfrentar os desafios atuais da infância?”

Local: Teatro RioMar Recife

Data: 17 de outubro de 2025

Hora: 19h

Com informações da assessoria.

Veja também