Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação infantil

Pediatra Daniel Becker palestra sobre infância, adolescência e uso das tecnologias no Recife

Ativista pela infância discute influência de telas em crianças em evento desta sexta-feira (17), no Teatro RioMar Recife, no Pina

Reportar Erro
Dr. Daniel Becker, especialista em pediatria, fará nova palestra no Recife nesta sexta-feira (17)Dr. Daniel Becker, especialista em pediatria, fará nova palestra no Recife nesta sexta-feira (17) - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Com o tema “Como enfrentar os desafios atuais da infância?”, o pediatra e ativista Daniel Becker participa de palestra no Teatro RioMar Recife, na Zona Sul da cidade, nesta sexta-feira (17), às 19h. 

Referência nacional na saúde da infância, o médico aborda os benefícios e malefícios do uso de telas por crianças típicas e atípicas no Brasil.

O evento, que contará com a presença de pais, educadores, gestores escolares e profissionais de saúde, terá entrada gratuita, mas com vagas limitadas.

Leia também

• Gustavo Borges compartilha lições de motivação e alta performance em palestra no Recife

• O uso excessivo de telas compromete o desenvolvimento da linguagem infantil

Além de discutir o impacto da tecnologia na infância, o encontro será apresentado pela contadora de histórias Carol Levy, com o objetivo de tornar o bate-papo lúdico e claro para todo o público.

Com mais de 30 anos de experiência, Daniel Becker vai trazer uma visão acessível sobre como educadores, pais e profissionais de saúde podem atuar para transformar o período da infância em uma fase de descobertas equilibrada e saudável. 

Organizado pela Rede Alis, através da clínica Integrális, o evento ainda pretende discutir o papel da família no desenvolvimento emocional e a importância da escola e da comunidade como redes de apoio, além de apresentar estratégias práticas para promover autonomia, vínculo e bem-estar.

SERVIÇO - Palestra de Daniel Becker
Tema: “Como enfrentar os desafios atuais da infância?”
Local: Teatro RioMar Recife
Data: 17 de outubro de 2025
Hora: 19h

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter