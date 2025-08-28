A- A+

Notícias Daniel Cady está no Recife para debater hoje à noite saúde e performance Será uma palestra gratuita e aberta ao público, às 19h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira

O especialista em Nutrição Funcional e referência nacional na área, Daniel Cady, está no Recife para debater, hoje (28/08) à noite, sobre saúde e performance. O encontro será gratuito e aberto ao público, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão. A entrada solidária será um pacote de leite. As doações serão destinadas ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

Entre outros aspectos, o também marido da cantora Ivete Sangalo vai abordar como a nutrição pode auxiliar na saúde e qualidade de vida e a relação entre alimentos, nutrientes, performance, atividade física, hábitos alimentares e processos fisiológicos.

A palestra encerra a V Jornada de Nutrição, organizada pelo curso de Nutrição e que faz parte das comemorações ao Dia do Nutricionista, que será celebrado em 31 de agosto. A Jornada também envolveu outros temas como o impacto positivo das redes sociais para o profissional de Nutrição e questões legais e ética do profissional de Nutrição.

