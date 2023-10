A- A+

CASO ALDEIA Por 4 a 3, Danilo Paes é absolvido de participar da morte do pai na Justiça; médico foi esquartejado MPPE entendeu que provas apresentadas não foram suficientes para condenação

O engenheiro Danilo Paes, de 28 anos, foi absolvido na Justiça de ter participado do assassinato do seu pai, o advogado e médico cardiologista Denirson Paes, em maio de 2018. No júri popular, a sentença foi firmada por 4 a 3.

O corpo do médico foi encontrado esquartejado em uma cacimba dentro do condomínio de luxo em que ele morava com a família em Aldeia.

O julgamento foi iniciado na manhã desta terça-feira (24) e se encerrou por volta das 16h desta quarta-feira (25), na 1ª Vara Criminal do Fórum Desembargador Agenor Ferreira de Lima, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O conselho de sentença entendeu que as provas do processo não foram suficientes para condenar Danilo Paes. A juíza Marília Falcone foi quem presidiu a sessão.





