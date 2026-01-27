A- A+

SAÚDE Danone amplia recall de fórmulas infantis; entenda o caso Países da União Europeia e Reino Unido foram afetados, de acordo com autoridades irlandesas

A fabricante de laticínios Danone ampliou o recall de algumas fórmulas infantis nesta semana. O motivo é a possível contaminação a toxina cereulida, produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode ser fatal para bebês e crianças.

O primeiro recall de produtos da Danone foi iniciado pela Agência de Alimentos de Cingapura (SFA), no dia 23, que ordenou o recolhimento preventivo de um lote do leite Dumex Dulac 1, fabricado na Tailândia. Nesta segunda (26), foi anunciado pela empresa que o recolhimento seria expandido.

“A Danone retirará de mercados selecionados um número muito limitado de lotes específicos de produtos de fórmula infantil”, disse a fabricante.

De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda (FSAI, na sigla em inglês), a ampliação do recolhimento de produtos foi motivada pela presença de cereulida em um dos ingredientes da fórmula infantil Aptamil 1 Desde o Nascimento.







“Os produtos implicados foram fabricados na Irlanda e exportados para vários países da União Europeia, Reino Unido e países terceiros. A FSAI foi notificada pela Danone de que nenhum dos produtos implicados foi distribuído na Irlanda”, afirmou a FSAI, em comunicado.

Como isso afeta o Brasil?

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) suspendeu lotes de fórmulas da Nestlé: das marcas Nestogeno, NAN Supreme Pro, NANLAC Supreme Pro, NANLAC Comfort, NAN Sensitive e Alfamino.

A Nestlé deu início a um recolhimento voluntário global após detectar a toxina em itens de uma das fábricas da empresa na Holanda.

Risco da cereulida

Segundo a Cleveland Clinic, a bactéria intestinal Bacillus cereus forma esporos que liberam toxinas. Em temperatura ambiente esses esporos podem se multiplicar. Além disso, por sua alta resistência, cozinhar ou reaquecer alimentos contaminados não destrói as toxinas.

Os sintomas da contaminação por essa toxina são vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio e incapacidade de reagir e expressar emoções. Em casos mais graves, pode ser fatal para crianças pequenas.

