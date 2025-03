A- A+

Feriado Data Magna de Pernambuco 2025: confira o que abre e fecha no feriado Feriado estadual muda o funcionamento do comércio, bancos e shoppings

Pernambuco celebra, nesta quinta-feira (6), a Data Magna, dia em que o Estado relembra os feitos da Revolução Pernambucana de 1817.

Instituído pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a data é feriado estadual desde 2017 e, portanto, altera o funcionamento do comércio, shoppings, bancos e serviços públicos em todo o Recife e Região Metropolitana (RMR).

Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio de rua do Centro e dos bairros da Capital pernambucana funcionarão de modo facultativo. Além disso, os shoppings abrirão em horário especial. Já os bancos estarão fechados.

Comércio do Recife

O comércio do Recife funcionará de maneira facultativa no Feriado da Data Magna nesta quinta-feira (6). Por outro lado, o varejo do Centro fechará por conta do feriado.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h.

RioMar Recife - 12h às 21h.

Shopping Boa Vista - 10h às 19h.

Shopping Tacaruna - 12h às 21h.

Plaza Shopping - 12h às 21h.

Shopping ETC - 12h às 18h.

Shopping de Afogados - 9h às 18h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h.



Paulista

Paulista North Way Shopping - 9h às 22h.

Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 9 às 22h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h.



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h.

Carpina

Shopping Carpina - 12h às 21h.

Caruaru

Shopping Difusora - 11h às 20h.

Petrolina

River Shopping - 12h às 22h.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (6), já que a data é feriado estadual.

Prefeitura do Recife

EDIFÍCIO-SEDE - O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado entre os dias 3 e 7 de março, retornando as atividades e o atendimento ao público na segunda-feira (10).

SAÚDE - A Secretaria de Saúde preparou um esquema especial para atender a população. Até o dia 7 de março, dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, estarão funcionando 24 horas para urgências em diversas especialidades. São elas: clínica médica; pediatria; odontologia; maternidade/obstetrícia; traumato-ortopedia; oftalmologia e violência contra mulher.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone 3355-7712. Também haverá plantão para denúncias de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, através do telefone 0800 281 1520.

A vacinação contra Covid-19 e a atualização de calendário vacinal funcionará no seguinte horário: shoppings Recife (Boa Viagem) e RioMar (Pina), das 12h às 19h; e Shopping Boa Vista, das 10h às 19h.



TURISMO - A Ciclofaixa de Turismo e Lazer terá o percurso montado no dia 6 de março, feriado da Data Magna, das 7h às 16h, e no domingo pós-Carnaval.



TRÂNSITO - Devido ao período carnavalesco e ao feriado da Data Magna, os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas estão suspensos.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante todo período de folia, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

A sede da Autarquia fica na avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (10), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE - O projeto Praia sem Barreiras, no feriado do dia 6 de março, voltará a atender o público normalmente, assim como nos dias 7, 8 e 9.

A iniciativa oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O serviço funciona às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso.

Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local. Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuvas intensas ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Uninassau e a Empetur.

Além disso, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados até o dia 9 de março.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME - Até o dia 7 de março, não haverá atendimento ao público nos seguintes serviços: Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Central de Cadastro Único, Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP), Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Recife (Cresan), Cozinha Comunitária de Gurupé e Banco de Alimentos do Recife.

Seguem funcionando normalmente, com atendimento à população: o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. Além disso, os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio continuarão ofertando refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Servidores da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome estarão atuando em diversas iniciativas no Carnaval do Recife 2025 tais como a Casa do Pequeno Folião e os Espaços de Proteção.

JARDIM BOTÂNICO - O Jardim Botânico do Recife retoma as atividades nos dias 6 e 7 de março, das 9h às 15h30.

MERCADOS E FEIRAS - Na quinta-feira (6), feriado da Carta Magna, os mercados operam das 6h às 13h.

REDE COMPAZ - Todas as seis unidades da rede Compaz e as nove Bibliotecas pela Paz estarão fechados, com retorno às atividades normais no dia 10.

PROCON RECIFE - Em virtude dos feriados de Carnaval e do ponto facultativo, não haverá expediente na sede do Procon Recife, situada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio. Os postos de atendimento localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Hélder, no Coque, Paulo Freire, no Ibura, e Leda Alves, no Pina) também estarão fechados. O atendimento retorna normalmente na segunda-feira (10).

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE - O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Mello (HVR), no bairro do Cordeiro, funcionará de segunda à sexta, das 7h às 13h, de plantão para urgências e emergências.

ESPORTES - As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas até a segunda-feira (10). O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) estará fechado durante todo o período de Carnaval.

PROCURADORIA - Na Procuradoria da Fazenda Municipal não haverá expediente até o dia 7.

AGÊNCIAS DE EMPREGO, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E SALA DO EMPREENDEDOR - Em razão do Carnaval e Data Magna, as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedor do Recife retornam com todos os serviços normalmente na segunda-feira (10), entre 8h e 16h. Os cursos de qualificação profissional também retornam, conforme horário das turmas.



Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda montou um esquema especial para o funcionamento de serviços essenciais durante o feriado da Data Magna.

Órgãos municipal: Não terão expediente durante o feriado, assim como as escolas municipais.

Saúde: Serviços de urgência estarão disponíveis com plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 e de Rio Doce, e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Mercados Públicos: Abrem normalmente, seguindo seus horários habituais.

Coleta de Lixo: A coleta domiciliar e remoção de entulhos ocorrerá normalmente, além de varrição especial no Sítio Histórico por conta do período do Carnaval.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo: não terá ciclofaixa nesta quinta-feira (6), com retorno previsto para o dia 16 de março.

TRE-PE

No dia 6 de março (quinta-feira), feriado estadual da Data Magna de Pernambuco (Lei Estadual 16.241/2017), não haverá expediente.



TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai funcionar em regime de plantão até o domingo (9). A pausa prolongada no expediente acontece devido ao feriado da Data Magna de Pernambuco, comemorada nesta quinta-feira (6).

Durante o período, as unidades judiciárias do TJPE vão prestar atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como, por exemplo, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros. O horário de funcionamento do plantão forense será das 13h às 17h.

Hemope

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) funcionará na Data Magna de Pernambuco (6), das 7h15 às 18h30.



Sedepe

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE) informa que não haverá o funcionamento das unidades da Casa do Trabalhador, Casa da Trabalhadora e Agência do Trabalho, em todo o Estado, tendo em vista o feriado estadual da Data Magna.

