Feriado Data Magna: confira o que abre e fecha no Recife e na RMR no feriado desta sexta-feira (6) Feriadão altera o horário de funcionamento de serviços no estado

Comemorado nesta sexta-feira (6) em todo o estado de Pernambuco, o feriado da Data Magna homenageia o movimento da Revolução Pernambucana de 1817, quando a capitania de Pernambuco lutou contra a Coroa Portuguesa e formou uma nação independente por 75 dias.



Em 2017, em meio às comemorações dos 200 anos da revolução, a data foi instituída pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) como feriado estadual. Por essa razão, alguns serviços terão programação e o horário de funcionamento alterado.



A Folha de Pernambuco lista abaixo o que abre e fecha no Recife e na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Confira o que abre e fecha no Recife e na RMR no feriado da Data Magna nesta sexta-feira (6):



Comércio

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), o comércio do Recife funcionará parcialmente nesta sexta-feira (6).



Segundo o presidente da CDL Recife, Fred Leal, cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento e como ocorrerá o funcionamento na data comemorativa.



Shoppings

Recife

Shopping Recife - 12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 10h às 19h

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - 12h às 21h

Shopping ETC - 12h às 18h

Shopping Afogados - 9h às 18h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 9h às 22h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h



Carpina

Shopping Carpina - 12h às 21h



Bancos

Em Pernambuco, os bancos não terão atendimento presencial ao público nas agências.



Os clientes devem utilizar preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Oficina Francisco Brennand

No dia 6 de março, feriado da Data Magna de Pernambuco, a Oficina Francisco Brennand funcionará em horário normal, das 9h às 17h, com última entrada às 16h.



Prefeitura do Recife

Cultura

Nesta sexta (6), o Paço do Frevo recebe o "Xirê de Saberes Ancestrais", uma roda de conversa com as baianas do Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, às 15h, com inscrições gratuitas pelo link.

No domingo (8), Dia Internacional da Mulher, uma edição especial e feminina do Arrastão do Frevo, com a Orquestra Só Mulheres, da maestrina Lourdinha Nóbrega, com as passistas da Cia. de Frevo do Recife e o Bloco Nem com Uma Flor, a partir das 16h.



O Paço fica na Praça do Arsenal, funciona das 10h às 18h na sexta e das 11h às 19h no sábado e no domingo. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia).

No Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), estão em cartaz no museu as exposições “GANGA: Madrugada azul dos meus sonhares”, do Grupo Ganga; "Falação dos mudos", de Aprigio Fonseca e Frederico Fonseca, que propõe uma reflexão sobre a linguagem como prática viva, marcada pela oralidade; e “O que me faz partir”, da artista Lua Lim, que tensiona corpo, desejo e linguagem, por meio da arte têxtil, em diálogo com objetos cortantes e temas ainda mais amolados.

O museu fica na Rua da Aurora, 265, e funciona das 10h às 17h na sexta e das 10h às 16h no sábado e no domingo, com acesso gratuito.

Entre os teatros municipais, a opção do feriado é a peça “NÃO”, com a atriz Adriana Birolli, que subirá ao palco do Teatro do Parque para falar sobre família, trabalho e relacionamentos versus individualidades femininas. O Parque fica na Rua do Hospício, 81. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Saúde

A Secretaria de Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender a população durante o feriadão da Data Magna.

Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira), todos da rede municipal.

Já na rede conveniada, moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

No dia 6, os Centros de Vacinação estarão funcionando, com a oferta de multivacinação e imunizante para Covid-19. Na Data Magna, os horários de funcionamento serão das 10h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h nos shoppings Recife e RioMar.

Já no sábado (7), será das 9h às 19h em todos os CVs. E no domingo (8), das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h no Recife e no RioMar.

No dia 7, acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, especial para o Dia da Mulher, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. Será no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, das 8h às 17h.

Mulher

Neste feriado, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife também estará fechado, com as seguintes exceções:

Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.

Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (9).

Assistência social

Nesta sexta-feira, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome funcionarão em horário diferenciado.



Os serviços essenciais seguem operando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados.

Direitos Humanos

As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife durante o próximo feriado e no final de semana, poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer.

Entre sexta-feira (6) e domingo (8), as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar.

O Praia sem Barreiras ocorre das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local.

Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a UNINASSAU e a Empetur.

O Parque 60+, localizado junto ao Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720, também será uma opção de lazer na sexta-feira e no sábado, das 5h30 às 20h. No domingo, o funcionamento será das 5h30 às 12h.

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira estarão fechados na sexta (6) e no fim de semana. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (9).

Feiras e mercados

Nesta sexta-feira, as feiras livres e os mercados públicos funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, as praças de alimentação seguirão com funcionamento normal.

Turismo e Lazer

Quem quiser aproveitar o feriadão ao ar livre contará com a Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife, que funcionará na sexta-feira (6) e no domingo (8), das 7h às 16h.

Já no sábado (7), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará ativo, ampliando as opções para prática de atividades físicas na cidade.

Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário especial nesta sexta-feira (6). O atendimento será

exclusivo para urgências e emergências, das 7h às 12h.

Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas na sexta (6) e sábado (7). O funcionamento regular será retomado na segunda-feira (9), a partir das 5h30.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na sexta-feira (6), devido ao feriado da Data Magna.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (9), das 8h até as 13h, por meio de agendamento no site cttu.recife.pe.gov.br.

Compaz

A rede Compaz e a rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na sexta-feira (6). As atividades serão retomadas normalmente no sábado (7).

Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas de Empreendedorismo

Em razão da Data Magna, as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas de Empreendedorismo do Recife não funcionarão na próxima sexta-feira e retornam com todos os serviços normalmente na segunda-feira (9).

Ouvidoria Geral do Recife

Não haverá atendimento presencial e telefônico no dia 6 de março. Os demais canais continuam disponíveis para o público: email ([email protected]); e app Conecta Recife e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Procon Recife

O Procon Recife não terá atendimento presencial em sua sede (Rua do Imperador Dom Pedro II, 491, Santo Antônio). Estarão disponíveis os canais digitais para registros de reclamações e denúncias através do site procon.recife.pe.gov.br e email [email protected].

Procuradoria da Fazenda do Recife

Não haverá expediente no dia 6 de março.



Governo de Pernambuco

Durante a Data Magna, comemorado nesta sexta-feira (6), não haverá expediente nos serviços públicos estaduais. A exceção é para as atividades consideradas essenciais, a juízo do chefe do órgão.



As 9 unidades do Expressão Cidadão também estarão fechadas no feriado, retornando as atividades no sábado (7).



Tribunal de Justiça de Pernambuco

O Poder Judiciário estadual funcionará em regime de plantão durante o feriado da Data Magna de Pernambuco.



Na data, unidades judiciárias do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vão prestar atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como, por exemplo, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros.



O horário de funcionamento do plantão forense será das 13h às 17h.



Paulista

Apesar do feriado da Data Magna, o comércio local e alguns serviços essenciais funcionarão normalmente em Paulista.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a coleta de lixo e entulho mecanizado seguirá o cronograma habitual em todos os bairros, sem interrupções.

Na área da saúde, o atendimento de urgência também será mantido. A Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Centro, funcionará 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga.

Já o polo de vacinação do Paulista North Way Shopping, na área central da cidade, o local estará fechado na sexta-feira (6), mas funcionará no sábado (7), das 9h às 16h.

As feiras livres e mercados do Centro e de Paratibe abrirão normalmente, enquanto que a Feira Livre de Jardim Paulista funcionará até as 13h. Os demais mercados e feiras livres do município manterão seus horários de costume.

Com informações da assessoria de imprensa.

