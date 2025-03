A- A+

SOLENIDADE DIANTE DO PALÁCIO Data Magna: "Momento de reflexão e de reavivar o espírito daqueles que lutaram", diz Raquel Lyra Cerimônia ocorreu diante do Palácio do Campo das Princesas, no Recife

A governadora Raquel Lyra conduziu, no início da manhã desta quinta-feira (6), a cerimônia em celebração ao marco da Data Magna de Pernambuco, diante do Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.



A governadora, como manda a tradição, comandou os principais momentos da cerimônia, como a revista da guarda de honra e, junto com a vice-governadora Priscila Krause, o hasteamento da bandeira de Pernambuco e do Brasil.

“A Data Magna representa a celebração da Revolução de 1817, quando, pela primeira vez, no Brasil, proclamou-se a república e fomos um país por mais de 70 dias […]. Pernambuco sempre teve um espírito de luta pelas liberdades, pela democracia, pela igualdade, e essas lutas, hoje, são de extrema importância que sejam mantidas. Pois ainda temos muitos desafios pela frente […]. É um momento de reflexão, mas também de reavivar o espírito daqueles que lutaram”, declarou a governadora Raquel Lyra.

Data Magna

A solenidade contou ainda com o tradicional desfile das tropas, regido pela banda do Comando Militar do Nordeste, com participação das ordens maçônicas de Pernambuco.

O grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Pernambuco, Flávio Amorim, que tem três organizações ligadas à maçonaria, explica a ligação e a importância da maçonaria para Revolução de 1817.

“A revolução foi idealizada, planejada e executada por vários membros da maçonaria e também do clero. Pessoas que se tornaram maçons na Europa e trouxeram os pensamentos humanistas e idealistas daquele momento que o continente europeu vivia: Liberdade, Igualdade e Fraternidade; espelhados na Revolução Francesa. Assim, criaram um movimento político para coibir o abuso de autoridade do poder central”, explicou o grão-mestre.

