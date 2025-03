A- A+

fé Gravação de DVD do padre Fábio de Melo movimenta Marco Zero do Recife nesta quinta-feira de feriado Show do sacerdote marca feriado da Data Magna em Pernambuco pós-Quarta-feira de Cinzas

A Data Magna em Pernambuco foi marcada pela gravação do DVD do padre Fábio de Melo, na noite desta quinta-feira (6). O show começou por volta das 19h30 e contou com um bom número de fiéis no Marco Zero, no Bairro do Recife.

Momentos antes do religioso subir ao palco, o arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson e o prefeito João Campos, ao lado da deputada federal Tabata Amaral, apareceram no palco para prestigiar o momento.

O gestor destacou que estendeu a funcionalidade do palco por conta do show do padre Fábio de Melo e ainda mandou uma mensagem para o papa Franscisco.

"Eu tenho certeza que, com esse povo de Deus aqui, vai ser o DVD mais bonito do mundo, vai ser esse daqui. Viva o Recife, viva padre Fábio, viva dom Paulo, viva a nossa Obra de Maria, e vamos fazer desse show também uma ação de graças pela saúde do nosso Santo Papa, nosso papa Francisco. Obrigado."

Prefeito João Campos, ao lado da deputada Tabata Amaral, e Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Obra de Maria | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A consultora de beleza Rosineide Albuquerque, 43, veio de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, junto a 10 pessoas para a gravação.

"É uma expectativa muito grande, a gente vem no grupo de 10 pessoas lá de Ipojuca para viver esse momento especial de espiritualidade. É um momento especial viver isso junto ao Padre Fábio de Melo", iniciou.

Ela reforçou que veio para apoiar o sacerdote no momento vivido por ele em decorrência da depressão. "A gente sabe que padre Fábio de Melo está atravessando um momento difícil na sua vida, na sua vida pessoal e na sua vida espiritual e a gente está aqui para dar um apoio a ele para que esses momento aconteça mais vezes", concluiu.

A consultora de vendas Rosineide Albuquerque aguardando a gravação do DVD | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A massoterapeuta e fisioterapeuta Neide Oliveira, 49, veio de Itabuna, interior da Bahia, e destacou que admira muito o padre Fábio de Melo.

"Ele é uma pessoa que admiro muito. O padre é uma pessoa forte e transmite isso para a gente. Por mais que a gente esteja triste no dia a dia, com as coisas que acontecem, quando lembramos da história de vida dele, pensamos: 'Não, senhor, existe o amanhã'. Então, não tem motivo para ficarmos tristes e pensarmos em coisas feias", ressaltou.

Neide Oliveira veio do interior da Bahia só para acompanhar a gravação do DVD | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Outra fiel que veio de Ipojuca foi a profesora aposentada Luzia Brito, 78, que destacou admiração sobre a luta contra a depressão do padre Fábio.

"Eu acho que ele é uma pessoa, um exemplo de fé. Por isso, cheguei até aqui. Sou uma pessoa católica e admiro o catolicismo, respeitando as outras religiões, mas admiro, admiro a ação desse padre. E ele é um exemplo de vitória, de superação, porque fui vítima de depressão, me curei, e ele também é esse mesmo exemplo", comentou.

A professora aposentada Luzia Brito disse se identificar com a luta do padre contra a depressão | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

