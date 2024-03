A- A+

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Data Magna: veja o abre e fecha dos serviços municipais do Recife no feriado desta quarta-feira (6) Em função do feriado que celebra a Revolução Pernambucana, alguns serviços oferecidos pela Prefeitura do Recife terão funcionamento alterado

Nesta quarta-feira (6), é celebrada a Data Magna, que relembra a Revolução Pernambucana, de 1817, alguns serviços municipais oferecidos pela Prefeitura do Recife terão horários de funcionamento alterados.

O feriado foi instituído em memória ao movimento inspirado por ideais iluministas de liberdade, igualdade e justiça, que tornou o estado de Pernambuco uma nação independente por 75 dias.

Para celebrar a data, a cidade oferecerá opções de lazer e cultura. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível das 7h às 16h. Para quem desejar aproveitar roteiros culturais, o Paço do Frevo e o Teatro Santa Isabel estarão de portas abertas. Já para quem quer curtir a folga em meio à natureza, o Jardim Botânico é a dica.

Confira o que abre e fecha durante o feriado:

EDIFÍCIO-SEDE

O edifício-sede da PCR estará fechado neste 6 de março. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na quinta-feira, 7.

SAÚDE

Nesta quarta (6), a Secretaria de Saúde montou um esquema especial de funcionamento para garantir o atendimento à população. Os Centros de Vacinação estarão abertos, ofertando imunização contra covid-19, influenza e atualização de caderneta de vacinação, sendo nas unidades dos shoppings Tacaruna, Riomar e Recife das 12h às 19h; na do Shopping Boa Vista, das 9h às 19h, e na do Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h.

Os pontos de testagem para covid-19 também estarão funcionando. Tanto na UBT José Dustan, na Iputinga, das 8h às 12h e das 13h às 17h, quanto no Parque Dona Lindu, Boa Viagem, das 8h às 17h, não há necessidade de agendamento.

Vacinas antitetânica e antirrábica vão ocorrer nas policlínicas Lessa de Andrade, na Madalena, e Arnaldo Marques, no Ibura, das 8h às 17h. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a recolhimento de animais de grande porte soltos em via pública por meio do telefone 3355-7712, das 8h às 17h.

Os serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira.

O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR), no Curado, estará com seus serviços ambulatoriais e de imagem suspensos durante o feriado da Data Magna, mas continuará realizando partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de violência.

CULTURA

O Paço do Frevo funcionará normalmente, das 10h às 17h. O museu fica na Praça do Arsenal.

No Teatro de Santa Isabel o feriado terá a exibição da peça “Um minuto para dizer que te amo”, às 20h. Os demais espaços culturais estarão fechados no feriado, retomando atividades normais na quinta-feira.

TURISMO E LAZER

Nesta quarta-feira (6), a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará à disposição de quem quiser curtir o dia pedalando. O percurso exclusivo passa por mais de 30 bairros e fica montado das 7h às 16h.

O Olha! Recife, projeto de sensibilização turística que oferece roteiros gratuitos e guiados, também estará com tour por atrativos turísticos na quarta-feira, com saída às 14h, da Praça do Arsenal.

JARDIM BOTÂNICO DO RECIFE

O Jardim Botânico do Recife estará de portas abertas nesta quarta-feira (6). O espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 15h, com entrada gratuita. Importante os visitantes irem com roupas leves, passar repelente e levar uma garrafinha d'água para aproveitar toda a paisagem do local.

Neste dia, as atividades não contarão com monitoria. Já o Econúcleo do Parque da Jaqueira estará fechado nesta quarta-feira.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE

Nesta quarta-feira (6), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h. Nos outros dias úteis, a unidade volta ao horário normal, das 7h às 18h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nesta quarta-feira (6), não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.

As exceções são o Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

COMPAZ E BIBLIOTECAS

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na próxima quarta-feira, 6 de março.

MULHER

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados neste feriado. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h.

Os demais serviços e atividades serão retomados na quinta-feira, 7.

MERCADOS E FEIRAS

Todas as feiras e os mercados públicos municipais funcionarão normalmente nesta quarta-feira (6), no horário das 6h às 18h.

TRÂNSITO

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quarta-feira (6).

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na quinta-feira (7), das 8h até as 13h, por meio de agendamento no site cttu.recife.pe.gov.br.

ESPORTES

As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta quarta-feira (6). As atividades retornam à normalidade na quinta (7). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

AGÊNCIAS DE EMPREGO, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E SALA DO EMPREENDEDORISMO

As Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público. Na quinta-feira (7), todos os serviços funcionam normalmente, entre 8h e 16h. Os cursos de qualificação profissional também retornam, conforme horário das turmas.

PROCON RECIFE

Não haverá expediente na sede do Procon Recife, situada na Rua do Imperador, bairro de Santo Antônio. Os postos de atendimento do órgão, localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Hélder, no Coque, e Professor Paulo Freire, no Ibura) também estarão fechados. O atendimento volta a funcionar normalmente na quinta-feira (7).

PROCURADORIA

O setor de Atendimento da Procuradoria da Fazenda Municipal, localizado no Empresarial Riomar Trade Center, no bairro do Pina, não abre na próxima quarta-feira (6). O atendimento presencial na unidade volta a ser realizado na próxima quinta-feira (7), das 8h às 14h.

