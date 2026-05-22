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Pesquisa Datafolha: após caso "Dark Horse", Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro Diferença entre presidente e senador chegou a nove pontos na simulação do primeiro turno

Após a repercussão da troca de mensagens entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e o proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu na intenção de voto registrada pela pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta sexta (22).

No levantamento Lula aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio pontua com 31%, uma diferença de nove pontos percentuais.

Na pesquisa divulgada na semana passada a disputa se mostrava mais apertada, com o petista aparecendo com 38% e o senador com 35%.

A mudança nos números reflete a desconfiança do eleitor após virem à tona mensagens de Flávio Bolsonaro realizando cobranças a Daniel Vorcaro por transferências financeiras no volume de R$ 134 milhões.

Segundo o site The Intercept, responsável pela reportagem que divulgou o pedido, o recurso seria destinado ao financiamento do filme “Dark Horse”, que busca retratar a história política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

A pesquisa Datafolha registrou o impacto do caso também no cenário de segundo turno entre Lula e Flávio. Antes empatados com 45% de intenções de voto cada um, agora Lula pontua com 47% e Flávio 43%.

Ainda de acordo com o Datafolha, 64% dos entrevistados afirmaram ter ouvido falar do episódio envolvendo o senador.

O mesmo percentual disse considerar que Flávio agiu de forma errada no caso. No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, os eleitores mantiveram as preferências mesmo após o caso que vem sendo batizado de “Dark Horse”. Flávio Bolsonaro manteve 17% das citações enquanto Lula teve 28%.

O levantamento aponta ainda que os dois permanecem isolados na liderança da corrida eleitoral em primeiro turno. Na sequência aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que soma 3% das intenções de voto.

Alternativa

Nome passou a ganhar força como alternativa ao de Flávio em meio à crise, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, tem desempenho parecido ao do senador em uma simulação de segundo turno. Nesse cenário, Lula aparece com 48%, enquanto Michelle registra 43%.



Já em um possível enfrentamento entre os dois no primeiro turno, a diferença é maior: Michelle alcança 22% das intenções de voto, contra 41% do presidente.



O instituto também avaliou os índices de rejeição dos principais nomes testados. De acordo com o Datafolha, 46% dos entrevistados disseram que não votariam em Flávio Bolsonaro de forma alguma. Luiz Inácio Lula da Silva aparece logo em seguida, com 45% de rejeição. Michelle Bolsonaro tem índice de 31%.



A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios entre os dias 20 e 21 de maio. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07489/2026.



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