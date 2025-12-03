A- A+

TV BRASIL Datena vai apresentar programas de rádio e TV na EBC com foco em segurança pública Apresentador terá um programa diário na Rádio Nacional, além de um programa televisivo semanal de entrevistas

José Luiz Datena acertou com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sua ida para dois novos projetos jornalísticos a partir de janeiro. O apresentador comandará um programa semanal de entrevistas na TV Brasil e assumirá também uma faixa diária na Rádio Nacional, das 8h às 10h.

A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada por O Globo junto a fontes na EBC.

A proposta é que Datena receba convidados para discutir temas variados, com ênfase em segurança pública, área na qual o jornalista atua há décadas.

Embora tenha marcado a televisão brasileira com programas policiais de grande audiência, à colunista Datena ressaltou que algumas de suas principais exclusivas ocorreram em entrevistas políticas.

Em diferentes momentos, recebeu ao vivo tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Jair Bolsonaro quando ambos ocupavam a Presidência da República.

Segundo a colunista, o convite ao apresentador foi endossado pelo próprio Lula, que o recebeu na segunda (1º) no Palácio do Planalto. Os dois são amigos há décadas.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal O Globo, o foco do programa de entrevistas, pelo menos em um primeiro momento, é abordar o tema de segurança pública, e Datena deve buscar conversar com figuras como o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), relator do projeto de lei antifacção, voltado para endurecer as leis contra o crime organizado.

Uma fonte ligada à EBC afirmou que Datena estaria fazendo "uma grande transição de carreira", e quer fazer "um programa de entrevista sem medo".

A experiência de Datena em relação ao tema de segurança pública e a boa relação do apresentador com a classe policial devem ajudar a caracterizar a pauta voltada para segurança pública dos novos programas do jornalista na EBC.

Atualmente, Datena apresenta o Brasil do Povo com Datena, na RedeTV!.

