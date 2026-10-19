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INTERNACIONAL 'Davos do deserto' é adiado na Arábia Saudita devido a ataques houthis, dizem fontes à AFP Uma das fontes indicou que o evento "não será realizado na data prevista"

Uma importante conferência de investimentos prevista para acontecer na Arábia Saudita foi adiada, informaram nesta segunda-feira (19) à AFP três fontes a par do assunto, em um momento em que o reino enfrenta ataques repetidos dos houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

Uma das fontes indicou que o evento "não será realizado na data prevista". A edição deste ano do fórum conhecido como o "Davos do deserto" estava programada para ocorrer na capital Riade de 26 a 29 de outubro.

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