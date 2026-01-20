A- A+

FÓRUM ECONÔMICO Davos: EUA são boa conexão, mas precisamos de China, Índia e Mercosul, diz premiê do Canadá Segundo Carney, o Canadá está construindo a força domesticamente

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que os EUA são uma "boa conexão", mas ressaltou a importância de outros países e blocos econômicos emergentes, incluindo a China, Índia, Tailândia e o Mercosul. A declaração foi dada em discurso preparado para o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta terça-feira (20).

"É um erro não ter rede forte de conexões na economia global. Estamos calibrando nossas relações para que reflitam nossos valores", defendeu, ao mencionar negociação de acordos comerciais firmados e em andamento com os citados.

Segundo Carney, o Canadá está construindo a força domesticamente e, nesse sentido, mencionou o corte de impostos e a retirada de barreiras comerciais, além de ter dobrado gastos com defesa até o fim da década para fortalecer a indústria local.

Em relação a conflitos e ameaças geopolíticos, o premiê canadense mencionou que os envolvidos para o acordo de paz em Gaza ainda não estão "nas condições em que deveriam estar" e que a resolução ideal precisa ser de dois Estados. Ele também mencionou que se o Canadá não está na "mesa de negociação, está no menu".



