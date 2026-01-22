Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Davos: Trump diz que reunião com Zelenski foi 'boa' e afirma que guerra precisa acabar

Em rápida conversa com repórteres, o republicano salientou que sua mensagem para o líder russo, Vladimir Putin, é que "a guerra precisa acabar"

Reportar Erro
Davos: Trump diz que reunião com Zelenski foi 'boa' e afirma que guerra precisa acabarDavos: Trump diz que reunião com Zelenski foi 'boa' e afirma que guerra precisa acabar - Foto: Handout / Ukrainian Presidential Press Service / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "boa" sua reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, realizada na manhã desta quinta-feira, 22, às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos. Em rápida conversa com repórteres, o republicano salientou que sua mensagem para o líder russo, Vladimir Putin, é que "a guerra precisa acabar".

Na quarta, 21, durante evento paralelo em Davos, Trump havia dito que um acordo para encerrar o conflito estava "se aproximando". Em seu discurso na agenda principal do Fórum, o presidente americano disse conhecer Putin "muito bem". "Estou lidando com Putin e ele quer fazer um acordo sobre Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, também quer", acrescentou na ocasião, ao dizer que a Europa deveria trabalhar com Kiev, não Washington.

Leia também

• Começa a reunião entre Zelensky e Trump em Davos

• Trump anuncia reunião com Zelensky na quinta-feira em Davos

• Assessor informa que Zelensky está na Ucrânia e não em Davos, como Trump sugeriu

Reportar Erro

Veja também

Newsletter