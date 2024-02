D´Breck, Sambadeiras e Preto saem levando o samba às ladeiras de Olinda neste domingo; veja

A- A+

Terra do frevo e também do samba! Com 25 anos de tradição, o D´Breck está nas ladeiras de Olinda colocando o folião para sambar neste domingo (11) de Carnaval

O segundo dia de movimentação pelas ladeiras de Olinda começou agitado. Com diversos blocos tradicionais programados para sair, os foliões chegaram cedo para curtir o Centro Histórico.



Além de D'Breck, Sambadeiras, Enquanto Isso na Sala de Justiça, Patusco e Mulher na Vara estão entre os principais blocos.



Outro que levou o povo a samba foi o GRES Bateria Preto Velho de Olinda.

