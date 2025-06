A- A+

ENCONTRO De 13 a 19 de julho, Recife sediará maior evento científico da América Latina A 77ª Reunião Anual da SBPC será realizada no campus da UFRPE, com entrada gratuita e aberta a todos os público

Dos dias 13 a 19 de julho, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) recebe a Reunião Anual (RA) da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o maior evento científico da América Latina que, neste ano, chega à sua 77ª edição.

Todas as atividades estarão concentradas no Campus Recife, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, com entrada gratuita e aberta ao público.

Realizadas desde 1949, de forma ininterrupta, as Reuniões Anuais da SBPC visam a difundir os avanços da ciência produzida no Brasil, nas diversas áreas do conhecimento, assim como debater políticas públicas voltadas para a Tecnologia, Inovação e Educação. Esta é a sexta vez que o Recife sedia este evento.

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Em 2025, a reunião traz como tema “Progresso é Ciência em todos os territórios”, com a participação de cientistas de todo o Brasil e do exterior, lideranças sociais, povos tradicionais e representantes de diferentes setores da sociedade.

O presidente da SBPC e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, celebra a volta da encontro à capital pernambucana e destaca a relevância simbólica da cidade para a ciência e a cultura brasileiras:

“É motivo de grande felicidade para a SBPC retornar ao Recife, uma capital importante do nordeste brasileiro e do país. A região tem crescido muito em sua produção científica por em todos os seus territórios: da Zona da Mata ao Sertão, acompanhamos esta evolução".

"Voltar a uma cidade que também é um dos grandes centros culturais do Brasil, terra de Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Chico Science, Kleber Mendonça Filho, do historiador Evaldo Cabra de Melo e cidade do coração de Clarice Lispector torna esta edição ainda mais simbólica e especial", completou o ex-ministro.

A professora Maria José de Sena, reitora da UFRPE e presidente da comissão executiva local da 77ª SBPC, destaca que o público pode esperar uma RA com intensa participação da comunidade científica brasileira, com inovação, uma vasta programação artística e cultural e forte presença de representantes dos povos e comunidades tradicionais.

“UFRPE e SBPC estão trabalhando intensamente para que a Reunião Anual conte com uma infraestrutura confortável ao público e com uma programação variada, com debates de temas centrais para a sociedade brasileira hoje”, adianta.

“Recebemos um número grande de propostas para a programação científica, com uma participação representativa do conjunto da comunidade científica nacional e um bom destaque para assuntos que se relacionam com o tema da RA, especialmente em suas conexões com a realidade da UFRPE e de Pernambuco”, complementa.

Programação

A programação científica inclui mais de 200 atividades, entre conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos, webminicursos e a tradicional Sessão de Pôsteres, que integra a Jornada Nacional de Iniciação Científica.

Entre os destaques internacionais, estão as participações de Sudip S. Parikh, CEO da American Association for the Advancement of Science (AAAS), na mesa “A reviravolta na política científica norte-americana e seu impacto global”, e Brian Lin, diretor de conteúdo do EurekAlert!, na mesa “Ciência e mídia: como amplificar o impacto da ciência na sociedade?”.

Também estão previstas sessões com a minsitra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os presidentes das principais agências de financiamento científico, como Finep, Capes e CNPq, bem como representantes de movimentos sociais. Os temas em debate vão da computação quântica e inteligência artificial a segurança hídrica, agroecologia, mudanças climáticas, educação e políticas públicas para o semiárido.

A secretária-geral da SBPC e coordenadora-geral da 77ª Reunião Anual, professora Cláudia Linhares Sales, ressaltou a importância de reencantar os estudantes com a ciência e reafirmar o papel transformador da universidade pública.

“É o momento de mostrarmos a nossa força, a importância do que fazemos. Essa Reunião traz uma mensagem positiva: nossa ciência é pujante, próspera, e transforma esta cidade, este estado, este país”, afirmou.

Além do formato tradicional de conferências e mesas-redondas, a reunião anual também contemplará outros espaços de fomento e discussão da ciência. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Recife e a Secretaria da Primeira Infância do município, a 77ª SBPC trará ao espaço SBPC Criança uma série de oficinas que deverão promover a iniciação científica de crianças menores de cinco anos de idade.

No espaço lúdico, as crianças poderão trabalhar com elementos naturais e que contribuirão com o despertar de consciência sobre o universo científico.

O evento conta ainda com várias atrações:

A cerimônia de abertura ocorrerá no Teatro do Parque, no dia 13 de julho, domingo, e marcará o início de uma semana de celebração do conhecimento.

A SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais, com uma tenda própria e programação de oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros e participação de lideranças indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e povos de terreiro;

A criação da SBPC Mulher, comissão voltada à discussão das interseccionalidades de gênero, raça, classe e geração na ciência e nas políticas públicas;

A ampliação da SBPC Jovem, com oficinas interativas, planetário, Feira de Ciências e o tradicional Circo da Ciência;

Sessão em homenagem aos 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), reconhecendo sua trajetória e impacto no desenvolvimento científico nacional;

A SBPC Cultural, com apresentações musicais, exposições, manifestações artísticas populares e uma tenda de alimentação multicultural, que oferecerá pratos típicos das diversas tradições regionais e originárias do Brasil.

E o Dia da Família na Ciência, no sábado, 19 de julho, encerrando a semana com um dia de atividades lúdicas, interativas e culturais para todas as idades.

A programação completa está disponível no site oficial do evento.



