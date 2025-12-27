A- A+

Frases Marcantes de 2025 De "39 segundos de uma química excelente" a "meti ferro quente aí": as frases mais marcantes de 2025 No ano em que golpistas foram punidos, a democracia ganhou força. A violência não deu trégua, mas também houve elogios ao Rio e ao Brasil

O Globo fez uma seleção de frases que marcaram o ano de 2025 que vão desde a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o encontro com Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU foram "39 segundos de uma química excelente" até a confissão de Jair Bolsonaro de que tentou danificar a tornozeleira eletrônica que o mantinha em prisão domiciliar: "meti ferro quente aí".

Confira as frases mais marcantes abaixo

“Toda vez que a gente fala sobre combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”

Lula, sobre ofensiva dos EUA contra o narcotráfico no exterior; depois, após repercussão negativa, o presidente se retratou

“Meti ferro quente aí (na tornozeleira eletrônica). Curiosidade... (Foi) ferro de solda... (Comecei) lá para o final da tarde”

Jair Bolsonaro , em conversa com a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Rita Gaio

“Aqui tem fogo amigo, fogo inimigo, fogo para todo o gosto”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao responder as críticas de Gilberto Kassab de que era um ministro fraco

“A partir de hoje, será política oficial do governo dos Estados Unidos que existam apenas dois gêneros, masculino e feminino”

Donald Trump, presidente dos EUA, em seu discurso de posse em 20 de janeiro

“Em todos os lugares, fui recebida com tanto amor e tanta hospitalidade que, sinceramente, eu nunca mais quero ir embora”

Dua Lipa, cantora, durante o show no Rio, ao confessar no palco o seu amor pela cidade

“Minha vida virou um inferno, não era sobre o personagem, mas quantos quilos eu ia emagrecer”

Paolla Oliveira, atriz, sobre as cobranças com o corpo e a aparência

Pol´tica

“Se criou uma narrativa assim como a terra seria plana, de que o Supremo Tribunal Federal estaria condenando ‘velhinhas com a Bíblia na mão’, que estariam passeando em um domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso”

Alexandre de Moraes, ministro do STF, no julgamento da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro por golpe

“Se diz também: ‘Mas não morreu ninguém’. No dia 1º de abril de 1964 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata”

Flávio Dino, ministro do STF, no mesmo julgamento na Primeira Turma

“São quase 20h da noite (sic). A audiência amanhã se inicia às 9h. (...) Eu minimamente quero jantar, Excelência, só tomei o café da manhã. (...) Por isso queria rogar, por favor, (...) é possível (amanhã) iniciar às 10h? ”

Matheus Milanez, advogado de Augusto Heleno, durante interrogatórios no STF

“Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã, aí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta um jantar, que é Dia dos Namorados, sexta é Dia de Santo Antônio e o senhor comemora numa quermesse. Se começa a atrasar, não acaba”

Alexandre de Moraes, em resposta a Milanez

“E vem teu filho babaca falar merda! Dando discurso nacionalista (...) Dei um esporro”

Silas Malafaia, pastor, sobre Eduardo Bolsonaro, em áudio enviado a Bolsonaro

Economia

“Não é que vou mandar explorar, eu quero que seja explorado. (...) O que não dá é ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo e está parecendo que é um órgão contra o governo”

Lula, sobre o processo de licença na Margem Equatorial

“O Ibama não é tão ruim assim. Eles cuidam de petróleo, mineração, energia elétrica, formiga, perereca, caramujo. O escopo do Ibama é imenso”

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, sobre a licença para exploração na Margem Equatorial

“O Brasil está indo mal. Sem nós, eles fracassarão (...) Ele (Lula) gostou de mim, eu gostei dele. Só faço negócios com pessoas de quem gosto. Tivemos 39 segundos de uma química excelente”

Donald Trump, presidente dos EUA, na Assembleia Geral da ONU

“Não foi química, foi petroquímica”

Lula, sobre conversa telefônica com Donald Trump

“Acho um luxo um ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro fazendo comentários sobre a política monetária com uma delicadeza, uma gentileza e uma educação que eles fizeram”

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, após críticas aos juros altos

“No começo, duvidam, depois supervalorizam, depois entram em pânico. Um dia, a tecnologia vira parte da rotina, sem drama”

ChatGPT, sistema da OpenAI, ao ser perguntado pelo impacto da IA

Brasil

“Ele foi a vítima de um Estado que não cuida, que não acolhe, que não protege. O Estado falhou em tudo. Até nós, do conselho tutelar, se a gente tivesse cobrado em vez de dialogar tanto, talvez tivesse sido diferente”

Verônica Oliveira, conselheira tutelar, sobre a morte de Gerson Machado, o Vaqueirinho, atacado por uma leoa

“Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha”

Friedrich Merz, chanceler alemão, após participar da Cúpula de Líderes em Belém

“O Pará abriu as portas e mostrou a força de um povo acolhedor. Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado”

Helder Barbalho, governador do Pará, em resposta ao chanceler Friedrich Merz

“Estou fazendo algo mais importante que eu, não vou parar”

Felca, influenciador, após vídeo em que abordou a “adultização” de menores

“Eu não acredito que o brasileiro queira ser atendido por enfermeiro formado 100% à distancia”

Camilo Santana, ministro da Educação, sobre cursos de EAD

“Vivemos um momento de recrudescimento da misoginia”

Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, sobre feminicídios

Mundo

“Não vou necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos apenas matar pessoas que trazem drogas para o nosso país, certo? Vamos matá-las”

Donald Trump, presidente dos EUA, sobre a possibilidade de pedir uma declaração de guerra à Venezuela ao Congresso

“Paz, paz, paz. Fazer tudo pela paz. Como dizia John Lennon, não? Temos que cantar isso. Coloque a canção de John Lennon: 'Imagine all the people'”

Nicolás Maduro, em meio à ameaça militar dos EUA no Caribe

“O futuro não é com Putin, mas com a paz. E é uma escolha no mundo estar com Putin ou com a paz. Devíamos escolher a paz”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre a guerra em seu país

“Já disse muitas vezes que considero os povos russo e ucraniano um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa”

Vladimir Putin, presidente da Rússia, sobre a guerra na Ucrânia

“Precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogo, sempre aberta a receber, com os braços abertos, aqueles que precisam da nossa caridade e presença”

Papa Leão XIV, em seu primeiro discurso

“Lembra dos bipes, daqueles pagers? Nós mandamos uma mensagem ao Hezbollah. E acredite, eles entenderam a mensagem — e milhares de terroristas caíram ao chão”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em discurso na ONU

Rio

“Ninguém nasce traficante. As pessoas tornam-se criminosos ao longo da vida por várias circunstâncias”

Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e da Juventude, sobre a morte de menores na megaperação no Alemão e na Penha

“Eu sou feirante, o que eu tinha pra oferecer pra ele era isso. Ele não quis. Não entendo o porquê desse caminho”

Cláudio Lima, pai de Hércules Lima, de 23 anos, um dos mortos na megaoperação

“Já vou avisando à turminha dos ‘direitos humanos’, não encham o meu saco”

Cláudio Castro, governador do Rio, após ataque de traficantes a uma delegacia

“Para microfone não dá mais, tenho que ser substituído mesmo. Mas no carnaval estou sempre. Na Beija-Flor, principalmente, que é a minha vida, meu amor”

Neguinho da Beija-Flor, cantor, após se despedir da função de puxador de samba

“Vocês esperaram por mim, esperaram por mais de 10 anos. Talvez estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar, mas estava me curando, me fortalecendo. E enquanto eu me curava, vocês continuavam me esperando e me fortalecendo. Brasil, eu estou pronta”

Lady Gaga, cantora, durante show no Rio, o maior público de sua carreira

“O menino que vive na favela, no meio de um monte de arma, vai cantar a Glock* do Alemão, não a garota de Ipanema”

DJ Marlboro, sobre a narcocultura (*modelo de pistola)

Esportes

“Ninguém morre nos devendo”

Torcida do Flamengo, mantra nas campanhas dos títulos de Libertadores e do Brasileirão, com o ex-algoz Palmeiras, agora como vice

“Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram é crime, não vai perguntar sobre isso?”

Luighi, então atacante do sub-20 do Palmeiras, em desabafo após ter sofrido ofensa racista da torcida do Cerro Porteño

“É como o Tarzan sem a Chita, impossível”

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, ao comentar a possibilidade de uma Libertadores sem clubes brasileiros, logo após condenar o racismo

“No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber, sob argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo”

Ronaldo Fenômeno, ex-jogador, ao anunciar que havia desistido de se candidatar à presidência da CBF

“O cemitério do futebol está cheio de favoritos”

Renato Paiva, então técnico do Botafogo, antes da partida em que venceria o PSG

“Porrada neles. No campo e fora, se tiver que ser”

Raphinha, meia do Barcelona e da seleção brasileira, antes do duelo com a Argentina pelas eliminatórias da Copa

Saúde

“Preta Gil viveu intensamente cada segundo até o fim”

Roberta Saretta, cardiologista que tratou a cantora

“Vou roubar comida da geladeira e beber escondido”

Moacyr Luz, músico, sobre seus planos pós-recuperação da cirurgia pioneira contra o Parkinson

“Estamos mais bem preparados para uma pandemia”

Jarbas Barbosa, diretor da Opas, sobre o risco de novas pandemias

“Em 2027 começaremos a ter um impacto muito significativo no combate a dengue”

Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, sobre a vacina brasileira contra a dengue

“Não tenho medo da morte. O que não quero é sofrer”

Roseana Sarney, deputada federal, sobre tratamento de um câncer de mama

“É mais difícil combater os ultraprocessados que o tabaco”

Carlos Monteiro, nutricionista que participou da criação do conceito de ultraprocessado

“O que mantém o corpo saudável também mantém o cérebro saudável”

Edvard Moser, neurocientista norueguês, prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina de 2014

“As mulheres com menopausa não são mais invisíveis”

Mary Claire Haven, ginecologista americana, em entrevista ao Globo

Cultura

“Eu sou uma pessoa pessimista por natureza e odeio expectativa”

Fernanda Torres, atriz, em entrevista ao “Weekend”, da BBC britânica, sobre indicações ao Oscar de “Ainda estou aqui”.

“Como explicar a Lei Rouanet para alguém que não entende a Lei Áurea?”

Wagner Moura, ator, sobre fake news e críticas à Lei Rouanet

“O mundo ficou meio insuportável, é meio difícil de ultrapassar as coisas do cotidiano, de aeroporto, de assalto, de Linha Vermelha fechada, de ônibus assaltado, de polícia, de tiro, de bandido... tá difícil”

Maria Bethânia, cantora, sobre a dificuldade de ampliar uma turnê

“Uma semana antes do final, o Gilberto me falou: ‘Quem é que tem cara de louca no elenco?’. ‘A Cássia (Kis, intérprete de Leila), claro’, eu respondi. ‘Então, é ela que vai matar,’ ele me disse”

Dennis Carvalho, diretor de “Vale tudo” de 1988, sobre a identidade da “assassina” original de Odete Roitman

“Não acho que a IA coloque nossa imaginação em risco. Ela é uma ameaça à nossa liberdade de pensamento, porque tem a capacidade de nos manipular, nos ditar o que queremos comprar, comer, dizer, pensar”

Rosa Montero, escritora, sobre IA

“Minha mãe era péssima, não sabia nada de amor, não perdoo”

Milton Cunha, apresentador, sobre sua relação com a mãe

