De banhos a defumador, confira simpatias para quem deseja ter sorte em 2024

Com o novo ano batendo na porta, as pessoas se preparam para receber o novo ciclo composto por 366 dias. Sim, 2024 é um ano bissexto, e, para encarar os desafios previstos nessa etapa, a população procura casas de produtos naturais para fazer simpatias e mandingas para ter sorte em 2024.

Além de pular as sete ondas, fazer figas, usar roupas brancas, guardar sementes de romã e comer lentilhas fazendo desejos, muita gente procura diversos tipos de banhos, incensários ou defumadores para atrair coisas boas e afastar a negatividade.

Nos boxes 57 e 58 do Mercado Anexo ao de São José, na área central do Recife, está a comerciante Maria da Conceição Tavares, mais conhecida como Ceça das Ervas. Ela atua no local há 41 anos e vende diversos tipos de produtos, como amuletos, banhos de descarrego ou abre caminhos, defumadores e figas.

Segundo ela, o estabelecimento é muito procurado durante todos os meses do ano, mas é em dezembro que o movimento cresce em até 100%. Pessoas de quase todas as religiões procuram ela, e os banhos mais procurados são para olho grande e desemprego.

“As pessoas sempre vêm aqui, sentam e contam os problemas a mim, aí eu vou atender de acordo com a necessidade delas. Muita gente fala de desemprego e inveja, que são as áreas onde as pessoas se sentem mais afetadas e estão apostando tudo para que 2024 seja melhor”, alega.

É importante ter fé

Segundo Ceça, a fé é o firme fundamento para qualquer coisa e, para alcançar os resultados, por meio de qualquer produto da loja, é preciso contar com esse ingrediente que dá uma intensidade a mais aos pedidos.

“A fé é importante para qualquer coisa da vida. Sem ela, ninguém consegue nada. Você tem que acreditar naquilo que quer e está fazendo. Se você não crê, está apenas dando o seu dinheiro”, aponta ela.

Purificação e sorte

Entre a lista de banhos que os clientes mais procuram, está o de sal grosso, que custa R$ 5. Ele serve para purificação de ambientes e pessoas. Para purificar uma casa, por exemplo, basta pegar sete punhados do sal, colocar na água e deixar dissolver por 30 minutos. Depois, basta pegar a solução e molhar o estabelecimento de dentro para fora. Para se purificar, a pessoa precisa repetir o ritual e se banhar do pescoço para baixo.

O banho de abre caminhos vendido por Ceça é composto por sete plantas diferentes que, juntas, servem para limpar a pessoa das ‘quizilas’ do ano velho. As plantas são: tipi, folha de pitanga, lacre, carrasco, araticum, jambolão e alfavaca-de-caboclo. A comerciante aconselha que o ritual deve ser feito no dia 31 de dezembro.

Ceça das Ervas atende há mais de 40 anos no local | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

“Ele vai tirar todas as mazelas que este ano deixou. São ervas apropriadas para o descarrego. Para o banho, é preciso macerar [esfregar] a planta, colocar em uma quantidade de água que vá de acordo com o número de pessoas que vão tomar esse banho. Tem que deixar de molho por duas ou três horas, para que a água absorva a energia das ervas e, após coar e tomar o banho normal, acenda uma vela para o anjo da guarda”, explica a comerciante.

Dito isso, é a hora do banho do abre caminhos, que é composto por plantas consideradas cheirosas, como: alecrim, malva-rosa, manjericão roxo pequeno e grande, folha da fortuna, corona branca, macassá, colônia, folha da costa e eucalipto.

“O processo é igual [ao do banho do abre caminhos], só que esse banho é de cabeça, para trazer tudo de bom para o ano que vem. A pessoa acende uma vela branca e outra amarela, faz o pedido e vai estar pronta para receber o ano”, complementou ela.

Tanto os banhos de descarrego quanto o de abre caminhos custam R$ 25, cada.

Para quem deseja defumar ambientes, Conceição indica o defumador completo, que vem com um fogão de barro virgem e carvão vegetal, além de um misto com sete qualidade de ervas.

“A pessoa junta tudo isso no fogãozinho, toca fogo e começa a defumar o corpo, de cima para baixo, e depois, vai passar o defumador pela casa, de dentro para fora. Na área externa, tem que se desfazer de tudo. Não pode voltar para dentro de casa com o fogão, porque ele tem que ser descarregado. Se fizer isso, você vai voltar com alguma coisa que deixou lá fora”, finaliza ela.

O aposentado Roberto Rodrigues, de 59 anos, compra o receptáculo todos os anos para se livrar dos maus olhados. Ele sai de Marcos Freire, em Jaboatão, para adquirir o produto no centro do Recife.

O aposentado Roberto Rodrigues, de 51 anos | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

“Isso abençoa toda a casa e tira os maus olhados. Toda minha família faz isso. Eu vejo efeitos todos os anos. Tudo que eu consegui na vida foi por causa dessa prática”, destaca ele.

