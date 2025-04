A- A+

MEIO AMBIENTE De Buenos Aires ao Mato Grosso: elefante deixa zoo na capital argentina para viagem de 4 mil km Pupy está a caminho do Santuário Global de Elefantes, localizado em uma reserva no Mato Grosso

Pupy já estava em seu recinto e a porta daquela caixa de ferro estava fechada. Houve abraços, felicidade e muito nervosismo. O elefante africano parecia calmo. Ela treinou durante anos para esse momento histórico. Tudo o que ela conhece até agora é a área ao redor do Templo de Vesta, o edifício que sempre a abrigou no que hoje é o ecoparque de Buenos Aires, no bairro de Palermo. Um templo lindo e único, pertencente a um passado, um passado em que os zoológicos eram locais de entretenimento para os humanos. As necessidades dos animais importavam pouco.

Com Pupy um ciclo se fecha. Ela é a última elefanta do ecoparque, a última a viver em cativeiro naquele pequeno recinto que viu quatorze desses magníficos animais morrerem ao longo dos anos. Sua transferência para o Santuário Global de Elefantes, localizado no Mato Grosso, é complexa.

Cada pessoa envolvida desempenha um papel muito importante durante a viagem. Alguns choravam, de emoção, também com sentimentos contraditórios. E eles continuavam dizendo a ela: “Vamos sentir muito a sua falta, gordinha!” É assim que a chamam carinhosamente aqueles que cuidaram dela e a prepararam para esse momento. “Seja feliz, Pupy”, acrescentaram.

Enquanto isso, Scott Blaise, diretor do Santuário Global para Elefantes, estava ajustando cada detalhe da caixa enquanto um guindaste se movia para mover a gaiola de volta e permitir que as segundas portas se fechassem (a caixa tem duas portas). Concluído esse procedimento, o guindaste içou as dez toneladas até o caminhão que transportará Pupy pelos quase 4 mil quilômetros que a separam da liberdade.

Seus treinadores viajam com ela; o diretor do ecoparque, Ramiro Reyno; Tom Sciola, da Fundação Franz Weber, e um representante do governo da cidade.

Depois que a caixa de Pupy foi colocada no veículo, que também incluía água para que ela pudesse se molhar quando necessário, frutas e pacotes para alimentá-la durante a viagem, começou a contagem regressiva para a partida da propriedade em Palermo.

Seus treinadores falaram com ela gentilmente perto da cabine, explicaram o que estava prestes a acontecer e a encorajaram a não ter medo. Blaise, emocionada, disse ao LA NACION: "Eles nos ensinam tanto. Da outra vez, ela ainda não estava pronta, e demonstrou isso." Ele estava se referindo à tentativa de movê-la no final de fevereiro, quando a elefanta não se sentiu confortável na caixa e foi decidido dar-lhe mais tempo. Agora, a equipe do santuário viajou para Mendoza para realocar outro elefante africano, Kenya, mas também não teve sucesso.

"Conversamos todos e dissemos: 'Por que não tentar de novo com a Pupy? Talvez neste mês e meio ela mude, ela entenda.'" E foi isso que aconteceu. Convencemos as autoridades e aqui estamos", explicou o dono do santuário brasileiro.

Finalmente, os portões do ecoparque na Avenida Sarmiento se abriram e os aplausos recomeçaram. Pupy começou sua jornada rumo à liberdade.

A viagem até Mato Grosso será longa, e será ela quem definirá as paradas, baseada apenas em suas necessidades. O objetivo é chegar lá o mais rápido possível e manter a calma.

Lá, Pupy conhecerá Mara, outra elefanta que vivia na propriedade de Palermo e foi realocada há cinco anos, e Guillermina, que veio do ecoparque de Mendoza para o Santuário Global de Elefantes com sua mãe, Pocha, que mais tarde faleceu.

Entretanto, em meio a grande comoção, a transferência de Kuky para Mato Grosso foi frustrada. Kuky morreu em outubro passado no antigo zoológico de Buenos Aires, horas depois que as autorizações foram recebidas após um processo demorado que levou mais de dois anos. Kuky foi encontrada caída no recinto que ocupava com Pupy.

Às 3 da manhã, aqueles que permaneceram de guarda em Palermo ouviram a vocalização de Pupy e correram em direção ao Templo de Vesta. Durante três horas eles tentaram ao máximo levantar Kuky, mas suas tentativas foram em vão. Poucos minutos antes do caminhão de reboque urgentemente chamado do parque ecológico chegar, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante. Não havia nada que pudesse ser feito.

Também por conta desse contexto, a saída de Pupy foi cercada de muito nervosismo e emoção. Seu futuro em liberdade apenas começou.

