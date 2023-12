A- A+

SOLIDARIEDADE De casa nova, Escola Livre realiza ceia de Natal com população em situação de rua do Recife om o tema "Comida e afeto para quem tem fome e não tem teto", ONG promove jantar solidário com apoio de voluntários

Pelo terceiro ano consecutivo, a Escola Livre de Redução de Danos realiza a ceia de Natal colaborativa em conjunto com pessoas em situação de rua, no Centro do Recife. Desta vez, o jantar solidário será promovido na Rua do Sossego, em frente à nova sede da organização social, que agora funciona no imóvel de nº 264. O momento de partilha acontecerá na quinta-feira (19), a partir das 19h, e será promovido para 200 pessoas, com o apoio da equipe da entidade e voluntários. O tema deste ano é “Comida e afeto para quem tem fome e não tem teto”.

No final da tarde, o trecho da Rua do Sossego, no bairro de Santo Amaro, ficará sinalizado para a montagem da estrutura de toldos e mesas para a ceia de Natal colaborativa. A programação também reservará espaço para apresentações culturais. “Será um momento para compartilhar afeto e atenção. O ano de 2023 foi de trabalho e realizações para nós. Ampliamos nossa atuação e garantimos formação, cuidado e apoio psicológico a quem chegou até nós. Isso só foi possível graças ao envolvimento de muitas parcerias e de um trabalho em rede”, explica a psicóloga Priscilla Gadelha, uma das coordenadoras da Escola Livre.

A Escola Livre deu início também à campanha de adoção das cartinhas de Natal escritas pelas pessoas que possuem vínculo com o Centro de Convivência da organização para a população em situação de rua. Os desejos e sonhos são diversos e vão desde cesta básica ou pacote de fraldas descartáveis até vaga de emprego e moradia digna. As crianças pediram brinquedos.

A organização também está arrecadando doações em dinheiro, alimentos e itens de higiene e limpeza. Tudo o que for ofertado será revertido para as pessoas assistidas. A Escola Livre de Redução de Danos é uma organização da sociedade civil que atua pelos direitos humanos das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, com foco no cuidado, no aprendizado entre pares e na participação democrática. Começou a funcionar em 2019.

