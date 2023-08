De compressa a bochechos: 5 dicas para aliviar uma dor de dente

A- A+

A dor de dente é uma das mais desconfortáveis que existem e quase sempre é um indicativo de que é preciso procurar um dentista. No entanto, às vezes não é possível marcar uma consulta rapidamente. Nesses casos, se torna necessário atenuar com outras alternativas.

Com intensidades diferentes, esta dor varia de leve a moderada ou intensa, quando elas se tornam insuportáveis. Métodos caseiros, nesse sentido, ajudam a aliviar o desconforto quando são leves e diminui-lo um pouco no caso de ser grave. Isso significa que não se pode esperar que desapareçam completamente.

Cinco opções para aliviar a dor de dente de forma caseira:

Compressas frias

Esta é um dos métodos mais eficazes para aliviar a dor de dente. Para isso, basta envolver gelo em uma toalha, colocá-lo na área afetada e deixar a compressa por um tempo que varia de 15 a 20 minutos. O frio faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, e o efeito gerado é ideal para ser aplicado preventivamente antes de comer ou ir dormir.

Enxaguantes com água e sal

A combinação desses dois elementos atua como agente antibacteriano, prevenindo infecções e reduzindo inflamações. A proporção aproximada para a mistura é meia colher de chá de sal para cada xícara de água. Quanto à frequência dos enxaguantes, não há um limite definido.

Enxaguantes com água oxigenada

A dor de dente pode estar relacionada a uma infecção nas gengivas, e nesse caso, a água oxigenada é um dos remédios caseiros mais eficazes. Deve-se ter muito cuidado para não engolir a água oxigenada, por isso essa opção não é recomendada para crianças pequenas.

Uma alternativa ao enxaguante é fazer uma pasta com água oxigenada e bicarbonato de sódio. Depois de pronta, aplique-a no dente dolorido, deixe agir por um tempo e depois enxágue com água, mas sem engolir.

Levante a cabeça

Essa opção é ideal quando você vai dormir e tenta pegar no sono, algo que pode ser um martírio devido à dor. Para reduzi-la, é necessário posicionar travesseiros de forma a deixar a cabeça mais elevada do que o resto do corpo, para que ela não fique completamente na horizontal. Com a cabeça elevada, a circulação sanguínea é reduzida e isso alivia um pouco a dor de dente.

Analgésicos de venda livre

Embora nunca seja recomendável optar pela automedicação, há ocasiões em que a dor de dente pode se tornar insuportável, a ponto de impedir o sono ou o desenvolvimento das atividades diárias normalmente. Tomar um analgésico de venda livre é uma boa alternativa para combater essa dor, sempre tendo em mente que é preciso cuidar das quantidades tomadas e do intervalo de tempo entre cada dose.

Apesar de os métodos servirem para aliviar a dor, eles não substituem a recomendação médica. Caso persista, deve-se procurar um dentista de forma imediata a fim de descobrir a causa e o devido tratamento.

Veja também

Guerras Explosão de represa na Ucrânia revela artefatos arqueológicos e provoca corrida por tesouros antigos