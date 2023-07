A- A+

Itália Vereadora de extrema-direita, dona do "Attenzione pickpocket" diz não ter medo de mostrar criminosos Poli Monica faz parte de um grupo de voluntários, o "Cittadini Non Distratti" (Cidadãos Não Distraídos), criado para prevenir a ação de golpistas

Vereadora pela Liga, partido de extrema-direita da Itália, Poli Monica, de 57 anos, é a voz por trás do "Attenzione pickpocket", alerta sobre a presença de batedores de carteira que viralizou nas redes sociais.

Em entrevista ao G1, a italiana contou que atua contra a criminalidade em Veneza há 30 anos e que não tem medo de ir atrás dos suspeitos.

"A minha voz está em todo lugar. Eu nunca pensei que geraria tudo isso. Queria enviar uma mensagem a todos os turistas que visitam nosso belo país para cuidar de sua carteira", afirmou.



Monica, que faz parte de um grupo de voluntários chamado "Cittadini Non Distratti” (Cidadãos Não Distraídos), criado para prevenir a ação de golpistas, contou que as imagens, feitas desde 2019, são entregues à polícia.

"Há 30 anos, incomodamos batedores de carteira e depois chamamos a polícia", afirmou Monica, que publica, nas redes socias, vídeos desmascarando os autores dos furtos.

Nas gravações, a vereadora grita "Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatric!", que significa algo como "Cuidado, batedor de carteiras!", e mostra os suspeitos, que correm ou tentam esconder o rosto.

Os "pickpockets" mostrados por ela são, na maioria das vezes, mulheres bem vestidas, com bolsas ou mochilas, e que furtam pertences pessoais de turistas. As ações criminosas ocorrem, geralmente, em grupos e são discretas.



Os vídeos são sucesso na internet. O perfil de Monica no Tiktok, @cittadininondistratti2, onde as gravações são publicadas, acumula quase 400 mil seguidores e mais de 11 milhões de visualizações.

"Eles usam roupas de grife, comem em restaurantes. As mulheres trocam de roupa até duas vezes. É difícil reconhecê-los. Agora, com os vídeos, eles também são reconhecidos pelos turistas”, afirmou Monica.

