De la Espriella está melhor posicionado para 2º turno na Colômbia, aponta análise

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A disputa presidencial na Colômbia deve ser decidida no segundo turno de 21 de junho em uma batalha de mobilização de eleitores - e, nesse terreno, o conservador Abelardo de la Espriella aparece com vantagem. É o que indica uma análise do Citi, que vê o candidato à frente em 17 de 18 cenários simulados a partir do resultado do primeiro turno, no qual De la Espriella abriu uma liderança estreita sobre o progressista Iván Cepeda.



Segundo o banco, a matemática eleitoral sugere que o caminho de Cepeda é mais estreito: ele precisaria de um aumento "historicamente grande" na participação e, além disso, de uma divisão muito favorável dos novos votantes para compensar o déficit inicial. Mesmo em situações em que a entrada de eleitores adicionais beneficie proporcionalmente Cepeda, o modelo do Citi aponta que De la Espriella ainda manteria a dianteira na maioria das hipóteses.



A projeção parte de um exercício de redistribuição de votos que considera três canais de mudança até o segundo turno: o destino dos 3,2 milhões de votos dados a candidatos eliminados; o perfil ideológico de um eventual aumento de comparecimento; e o grau de consolidação do bloco de Paloma Valencia - com 1,64 milhão de votos - em favor de De la Espriella. Valencia já declarou apoio a ele, mas o Citi ressalta que a taxa efetiva de transferência ainda é incerta e pode variar.

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O relatório avalia que a migração de votos de candidatos eliminados tem peso secundário. A alocação por "alinhamento ideológico" e "intensidade anti-Petrista", com maior abstenção entre eleitores de centro, tenderia a gerar um saldo apenas modestamente favorável a Cepeda fora do campo de Valência.



Portando a decisão, na visão do Citi, depende sobretudo de duas variáveis: quão disciplinado será o bloco de Valencia no segundo turno e qual será o tamanho e a inclinação partidária do comparecimento extra. Em outras palavras: menos troca de lado e mais capacidade de colocar gente na rua - com De la Espriella, hoje, melhor posicionado. O relatório avalia que a migração de votos de candidatos eliminados tem peso secundário. A alocação por "alinhamento ideológico" e "intensidade anti-Petrista", com maior abstenção entre eleitores de centro, tenderia a gerar um saldo apenas modestamente favorável a Cepeda fora do campo de Valência.Portando a decisão, na visão do Citi, depende sobretudo de duas variáveis: quão disciplinado será o bloco de Valencia no segundo turno e qual será o tamanho e a inclinação partidária do comparecimento extra. Em outras palavras: menos troca de lado e mais capacidade de colocar gente na rua - com De la Espriella, hoje, melhor posicionado.

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