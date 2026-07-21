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De la Espriella sofre primeiro revés do novo Congresso

Congresso votou contra a indicação do seu candidato à presidência do Senado

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O novo presidente da Colômbia, Abelardo de la EspriellaO novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella - Foto: Juan Barreto / AFP

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, sofreu a primeira derrota na segunda-feira, quando o novo Congresso votou contra seu candidato à presidência do Senado, um início adverso em sua tentativa de construir maiorias legislativas.

Sem partido próprio e com um discurso antissistema, De la Espriella busca apoio dos parlamentares antes de sua posse em 7 de agosto para levar adiante suas reformas.

Na segunda-feira, ele perdeu uma primeira batalha depois que os 284 membros do novo Congresso, eleitos em março, tomaram posse de seus cargos por um período de quatro anos.

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Uma vez constituído, o Senado votou contra o candidato de De la Espriella para presidir a Câmara Alta e, em vez disso, elegeu um dirigente do partido do ex-presidente Álvaro Uribe, que nos últimos dias se distanciou do governo eleito.

Em um fato inusitado, a esquerda derrotada no segundo turno da eleição presidencial de 21 de junho uniu-se à direita tradicional para derrotar o aliado de De la Espriella.

Tradicionalmente, na Colômbia, um aliado do presidente é escolhido como máxima autoridade do Senado para garantir a aprovação de suas primeiras propostas.

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