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Internacional De la Espriella toma posse na Colômbia como aliado de Trump na guerra contra o tráfico No evento previsto para as 15h00 (17h00 no horário de Brasília), o presidente fará o juramento para um mandato de quatro anos com a promessa de inaugurar uma "nova era" no país

O ultradireitista Abelardo de la Espriella tomou posse da Presidência da Colômbia nesta sexta-feira (7), decidiu reforçar com mão de ferro guerrilheiros e traficantes, em uma guinada que estreita os laços com Washington e enterra as negociações de paz.

O advogado milionário de 48 anos, de cidadania americana e aliado de Donald Trump, tomará posse em Cali (sudoeste), em uma cerimônia incomum perto de territórios sob domínio de grupos armados que alimentaram uma pior onda de violência em uma década.

De la Espriella substituirá Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda que governou a Colômbia e que não autorizou a eleição de seu sucessor, alegando uma suposta fraude eleitoral que nenhuma autoridade denunciou.

No evento previsto para as 15h00 (17h00 no horário de Brasília), De la Espriella fará o juramento para um mandato de quatro anos com a promessa de inaugurar uma "nova era" na Colômbia.

O showman, que se autodenomina "El Tigre", comprometeu-se a pôr fim aos frustrados planos de paz de Petro com organizações que traficam cocaína no país com a maior produção mundial dessa droga.

De la Espriella tomará posse em uma zona de conflito, ao contrário do traje bicentenário de século em Bogotá.

Cali, recentemente afetada por guerrilheiros atentados, está cegada com a mobilização de 11.000 militares e a ativação de um sistema antidrones para proteger os convidados.

Ao evento compareceram cerca de uma dezena de chefes de Estado, delegados da Casa Branca chefiados pelo procurador-geral dos Estados Unidos e vários chanceleres, incluindo o de Israel.

Petro descartou participar, mas seus aliados convocaram protestos nas principais cidades depois de perder as eleições pela margem mais estreita da história.

Com os Estados Unidos

O grupo de De la Espriella na Colômbia inclina ainda mais a balança para a direita comprometida com a guerra contra o narcotráfico liderado por Trump na América Latina.

O presidente americano apoiou o advogado, que lhe garantiu que a Colômbia se relacionará com Washington como "nunca antes".

O novo governo marca um ponto de inflexão nas relações entre os dois países, após os constantes choques entre Petro e Trump.

“Vamos recuperar a soberania e proteger os cidadãos da criminalidade e do narcoterrorismo”, disse De la Espriella no domingo.

O novo mandatário prometeu intensificar os bombardeios contra acampamentos guerrilheiros com apoio de Israel e dos Estados Unidos, assim como construir megapresídios semelhantes aos de El Salvador.

Sua estratégia evoca a estreita cooperação militar entre Bogotá e Washington no início do século, que fortaleceu a ofensiva contra guerrilhas como as Farc antes do acordo de paz de 2016.

Antes de assumir, o novo presidente anunciou que fechará o gabinete presidencial de paz e de direitos humanos como parte de seu plano de reduzir o tamanho do Estado em 40%.

Também anunciou no mês passado que romperá relações diplomáticas com Nicarágua e Cuba.

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