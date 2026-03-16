De olho no São João: Recife realiza mutirões de plantio de milho em 28 bairros
Iniciativa celebra dia de São José com ações em escolas, creches e hortas comunitárias
O clima junino começou a brotar nas hortas e escolas do Recife. A Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (Seau) realiza, ao longo de março, 36 mutirões de plantio de milho em todas as regiões da cidade.
A ação resgata a tradição nordestina de plantar o grão no período do dia de São José, celebrado em 19 de março, para garantir a colheita nas festas de junho.
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As atividades utilizam sementes crioulas vindas da agricultura familiar e reúnem estudantes e moradores para aprenderem, na prática, sobre agroecologia e manejo do solo.
"O plantio do milho no mês do Dia de São José faz parte da nossa tradição e, ao trazer essa prática para escolas, hortas e equipamentos públicos, conseguimos fortalecer a educação ambiental e estimular o cuidado com a terra e com a produção de alimentos saudáveis dentro da cidade", destaca a secretária executiva de Agricultura Urbana, Adriana Figueira.
A programação se intensifica a partir desta segunda-feira (16) e segue até o fim do mês, passando por bairros como Casa Amarela, Ibura, Várzea e Santo Amaro.
Confira a programação da semana (16 a 20 de março):
Segunda-feira (16/03)
09h: Creche Waldir Savluschinske (Engenho do Meio) e CMEI Paulo Rosas (Curado).
14h: Escola Municipal da Mangabeira.
14h30: Horta Comunitária Ruy Frazão (Várzea).
Terça-feira (17/03)
08h30: Creche Escola da Mangabeira.
09h: ONG Sempre Viva (Passarinho) e Escola Reitor João Alfredo (Ilha do Leite).
14h: Sítio Trindade (Casa Amarela).
14h30: Horta Vila Independência (Nova Descoberta).
Quarta-feira (18/03)
09h: Sec. do Trabalho (Santo Amaro) e CMEI Alcides Restelli (Madalena).
09h30: Creche Municipal Tia Emília (Dois Unidos)
14h: Espaço Mulher de Passarinho (Passsarinho), Horta Comunitária de Passarinho (Passarinho), Sistema Agroflorestal Urbano e Compostagem (SAFUC) da Prefeitura do Recife (Bairro do Recife) e Creche Dorgiane dos Santos Xavier Souza (Campina do Barreto).
Quinta-feira (19/03) – Dia de São José
08h30: Creche Semeart (Ibura).
09h30: Escola Paulo VI (Linha do Tiro) e Escola Severina Lira (Tamarineira).
14h: Escola Maria Sampaio Lucena (Cohab) e Creche Alto do Mandu (Monteiro).
Sexta-feira (20/03)
09h: CAPS Infantil Marcela Lucena (Pina), Associação Jardins dos Saberes (Sítio dos Pintos) e CMI Sérgio Loreto (São José).
14h: Policlínica Clementino Fraga (Vasco da Gama).