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AGRICULTURA De olho no São João: Recife realiza mutirões de plantio de milho em 28 bairros Iniciativa celebra dia de São José com ações em escolas, creches e hortas comunitárias

O clima junino começou a brotar nas hortas e escolas do Recife. A Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (Seau) realiza, ao longo de março, 36 mutirões de plantio de milho em todas as regiões da cidade.

A ação resgata a tradição nordestina de plantar o grão no período do dia de São José, celebrado em 19 de março, para garantir a colheita nas festas de junho.

As atividades utilizam sementes crioulas vindas da agricultura familiar e reúnem estudantes e moradores para aprenderem, na prática, sobre agroecologia e manejo do solo.

"O plantio do milho no mês do Dia de São José faz parte da nossa tradição e, ao trazer essa prática para escolas, hortas e equipamentos públicos, conseguimos fortalecer a educação ambiental e estimular o cuidado com a terra e com a produção de alimentos saudáveis dentro da cidade", destaca a secretária executiva de Agricultura Urbana, Adriana Figueira.

A programação se intensifica a partir desta segunda-feira (16) e segue até o fim do mês, passando por bairros como Casa Amarela, Ibura, Várzea e Santo Amaro.

Confira a programação da semana (16 a 20 de março):

Segunda-feira (16/03)

09h: Creche Waldir Savluschinske (Engenho do Meio) e CMEI Paulo Rosas (Curado).

14h: Escola Municipal da Mangabeira.

14h30: Horta Comunitária Ruy Frazão (Várzea).

Terça-feira (17/03)

08h30: Creche Escola da Mangabeira.

09h: ONG Sempre Viva (Passarinho) e Escola Reitor João Alfredo (Ilha do Leite).

14h: Sítio Trindade (Casa Amarela).

14h30: Horta Vila Independência (Nova Descoberta).

Quarta-feira (18/03)

09h: Sec. do Trabalho (Santo Amaro) e CMEI Alcides Restelli (Madalena).

09h30: Creche Municipal Tia Emília (Dois Unidos)

14h: Espaço Mulher de Passarinho (Passsarinho), Horta Comunitária de Passarinho (Passarinho), Sistema Agroflorestal Urbano e Compostagem (SAFUC) da Prefeitura do Recife (Bairro do Recife) e Creche Dorgiane dos Santos Xavier Souza (Campina do Barreto).

Quinta-feira (19/03) – Dia de São José

08h30: Creche Semeart (Ibura).

09h30: Escola Paulo VI (Linha do Tiro) e Escola Severina Lira (Tamarineira).

14h: Escola Maria Sampaio Lucena (Cohab) e Creche Alto do Mandu (Monteiro).

Sexta-feira (20/03)

09h: CAPS Infantil Marcela Lucena (Pina), Associação Jardins dos Saberes (Sítio dos Pintos) e CMI Sérgio Loreto (São José).

14h: Policlínica Clementino Fraga (Vasco da Gama).

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