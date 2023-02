A- A+

Para chegar ao Bairro do Recife, ao Sítio Histórico de Olinda e ao Galo da Madrugada – principais atrações do Carnaval na Região Metropolitana do Recife –, os foliões têm diversas opções de ônibus, que funcionam em esquema extraordinário; além de pontos de táxis especiais e alternativas de acesso via veículos de aplicativos. Saiba como chegar aos principais pontos da folia.

Bairro do Recife



Quem pretende ir de ônibus para o principal polo do Carnaval do Recife, pode ir de Expresso da Folia. Os pontos de embarque serão os shoppings Plaza, Tacaruna, RioMar e Recife com destino ao Bairro do Recife; o ticket custa R$ 15 (ida e volta). O expresso funcionará a partir do sábado (18), das 18h às 5h do domingo (19). Do domingo à terça-feira (21), os ônibus começam a circular às 15h e param às 5h do dia seguinte.



Outra opção é ir de táxi. O Bairro do Recife terá três pontos especiais: na Rua Martins de Barros, no Cais do Apolo e na Ponte Giratória. Os táxis terão frota aumentada e circulam em Bandeira 2. Já quem pretende transitar em veículos de aplicativos precisa ficar atento aos pontos de circulação desses carros nas imediações do Recife Antigo. Os motoristas de app poderão acessar o bairro pela Ponte do Limoeiro, entrando pela Rua do Brum e retornando Praça Tiradentes; os veículos vindos da Avenida Sul seguem pela Dantas Barreto e retornam pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Rua da Praia. Outra opção para embarque ou desembarque é o Cais de Santa Rita (de onde os veículos seguem pela Avenida Martins de Barros).



Haverá, ainda, cerca de 15 mil vagas de estacionamento gratuitas distribuidas entre os edifícios da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF).



Galo da Madrugada



No Sábado de Zé Pereira (18), dia do desfile do Galo da Madrugada, os foliões poderão utilizar o Expresso Galo das 7h às 18h. Os ônibus saem dos shoppings Plaza, Tacaruna, RioMar e Recife. As passagens custam R$ 15. Há, ainda, opções partindo de Camaragibe.



A passagem do expresso Shopping Camará/Galo custa R$ 20 (ida e volta). Das 5h30 às 20h do Sábado de Zé Pereira (18), o Grande Recife Consórcio colocará em circulação, ainda, a linha 117 – Circular do Galo. O ônibus sai do Terminal Cais de Santa

Rita com destino ao Shopping Tacaruna, de onde retorna e refaz o trajeto. A passagem custa R$ 4,10.



No Metrô do Recife, as linhas Centro e Sul funcionarão em regime especial das 13h às 21h; nesse intervalo, os usuários só poderão embarcar no sentido cidade-subúrbio. Apenas as estações Recife, Joana Bezerra, Afogados e Largo da Paz estarão abertas para embarque. Nos outros dias de Carnaval, todas as estações do metrô funcionam normalmente, das 5h

às 23h.



Um ponto de táxis credenciados será instalado no Cais de Santa Rita durante o desfile do Galo. Devido aos bloqueios de vias que serão instalados durante o desfile do Galo, os foliões que optarem por deixar o Centro do Recife via veículos de aplicativos podem se dirigir à Avenida Martins de Barros.



Olinda



O folião que quiser ir de ônibus à Marim dos Caetés pode usar outras linhas do Expresso da Folia. Uma das opções tem como ponto de embarque o estacionamento do Centro de Convenções, com destino à Avenida Presidente Kennedy (após a ciclovia). Assim como os expressos que levam ao Bairro do Recife, haverá opções com destino às imediações do Sítio Histórico de Olinda nos principais shoppings da Região Metropolitana. Os ônibus saem dos Shoppings RioMar e Recife (ambos R$ 20), Tacaruna (R$ 13) e Plaza (R$ 25).



Para quem quer transitar entre os dois principais polos da folia, o Bairro do Recife e o Sítio Histórico de Olinda, o ideal é usar o Circular do Frevo. A linha circula das 9h às 22h entre o domingo (19) e a terça-feira (21). Já o Circular Olinda, que também custa R$ 4,10, sairá da Avenida Tiradentes (próximo ao TI Rio Doce) e passará pelas principais avenidas da cidade até chegar na Praça 12 de Março, no Bairro Novo.



Caso o folião opte por pegar um táxi, haverá seis pontos de embarque nas proximidades do Sítio Histórico: a Praça do Carmo (em frente ao Clube Atlântico); Rua Joaquim Nabuco (próximo a Praça João Lapa); Avenida Presidente Kennedy (próximo à Travessa do Pisa); Avenida Getúlio Vargas (próximo ao Extra); Praça 12 de Março, no Bairro Novo; e Rua Faria Neves Sobrinho (Próximo ao Hospital Tricentenário). As rotas para os motoristas de aplicativos foram divididas em dois blocos: acesso sul e acesso norte. No acesso norte, embarques e desembarques podem ser feitos em pontos sinalizados, localizados na Estrada do Bonsucesso e na Praça 12 de Março. Já o acesso sul é feito via Avenida Presidente Kennedy (entre a Avenida Pan Nordestina e a Travessa do Pisa) e pela Avenida Olinda

