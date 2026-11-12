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CRISE NA NVIDIA De 'orgulho de Taiwan' a pivô de escândalo com traição: trajetória de Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia Com raízes taiwanesas, empresário ajudou a impulsionar a revolução da inteligência artificial, acumulou uma fortuna bilionária e ganhou influência nas relações entre Washington e Pequim

Ao longo de mais de três décadas, Jensen Huang construiu uma das trajetórias mais influentes da indústria de tecnologia. Cofundador da Nvidia, o executivo de 63 anos transformou uma empresa criada para desenvolver componentes gráficos para computadores em uma gigante mundial de semicondutores, peça central da corrida pela inteligência artificial.

Nesta quinta-feira, ele renunciou ao cargo de CEO, dias após confessar ter mantido um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, empresária e suspeita de espionagem.

A ascensão de Huang acompanhou a expansão dos videogames, o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento e, mais recentemente, a explosão dos sistemas generativos, como o ChatGPT.

Nascido em Taiwan e criado na Califórnia, nos Estados Unidos, Huang também se tornou uma das figuras mais conhecidas do Vale do Silício. Com sua característica jaqueta de couro preta, passou a lotar auditórios, atrair multidões em viagens internacionais e exercer influência sobre decisões do governo americano relacionadas ao comércio de chips com a China.

Da engenharia à criação da Nvidia

Seu nome de nascimento é Jen-Hsun Huang. Nos Estados Unidos, formou-se em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Oregon e concluiu o mestrado na Universidade de Stanford. Antes de empreender, trabalhou como designer de microprocessadores na Advanced Micro Devices (AMD) e ocupou um cargo de direção na LSI Logic, ambas do setor de semicondutores.

Em fevereiro de 1993, aos 30 anos, decidiu criar a própria empresa ao lado de outros dois engenheiros com quem havia trabalhado na Silicon Graphics: Chris Malachowsky e Curtis Priem.

Fundada em Santa Clara, na Califórnia, a Nvidia nasceu com uma aposta no mercado de computadores pessoais e no desenvolvimento de tecnologias capazes de acelerar a reprodução de gráficos em três dimensões. Com a expansão dos videogames, os fundadores identificaram uma oportunidade nas chamadas Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), componentes que melhoravam o desempenho visual dos computadores.

A empresa se consolidou como uma das principais fabricantes mundiais de placas de vídeo, mas enfrentou dificuldades nos primeiros anos, com crises que chegaram a ameaçar sua sobrevivência. Também tentou entrar em outros mercados, como o de chips para dispositivos móveis, sem alcançar os resultados esperados.

A aposta que antecipou a revolução da inteligência artificial

Uma das decisões mais importantes de Huang foi investir no desenvolvimento do Cuda, tecnologia que permitiu utilizar as GPUs da Nvidia em tarefas de computação muito além da produção de gráficos. Os processadores passaram a ser empregados em operações complexas, incluindo pesquisas científicas e o treinamento de sistemas de inteligência artificial.

O investimento exigiu recursos elevados e envolveu riscos. Em uma palestra para estudantes da Universidade de Taiwan, Huang contou parte das dificuldades enfrentadas para popularizar a tecnologia e defendeu a necessidade de agir rapidamente diante da concorrência.

— Ou você corre atrás de comida ou corre para evitar se tornar comida — disse Huang ao público. — De qualquer forma, corra.

Questionado sobre a concorrência da Intel, então uma das principais fabricantes de chips dos Estados Unidos, o executivo reforçou seu lema: "Você tem que correr. Não ande, corra".

A decisão ajudou a preparar a Nvidia para a explosão da inteligência artificial. Com o lançamento do ChatGPT, em 2022, empresas de diferentes setores passaram a investir bilhões de dólares em modelos capazes de produzir textos, imagens e vídeos. Para treinar e operar essas tecnologias, é necessária uma enorme capacidade computacional, demanda que colocou os chips da companhia no centro do mercado.

O crescimento transformou a fabricante californiana em uma das empresas mais valiosas do planeta. Em um dos períodos de maior valorização, seu valor de mercado chegou a US$ 4,5 trilhões. A fortuna pessoal de Huang também disparou: segundo a Forbes, seu patrimônio foi estimado em US$ 151,2 bilhões.

Além da inteligência artificial, a Nvidia mantém negócios relacionados a jogos eletrônicos, computação automotiva, centros de dados e softwares utilizados em áreas como saúde e telecomunicações.

De executivo a celebridade internacional

A popularização da inteligência artificial transformou Huang em uma celebridade internacional. Suas apresentações passaram a atrair milhares de pessoas, enquanto sua jaqueta de couro preta se tornou uma marca registrada.

Em Taiwan, ganhou status de estrela. Durante visitas à ilha, costuma circular por restaurantes, mercados e estabelecimentos populares, onde é reconhecido por admiradores e recebe pedidos de fotografias.

Em uma de suas passagens pelo território, levou integrantes da equipe americana da Nvidia para cantar em um karaokê até 1h da manhã, segundo informações do site ChinaTimes. Em outra ocasião, foi visto em um estabelecimento em Taipé e perguntou a duas jovens se poderia cantar "Hold My Hand", música da cantora Lady Gaga.

A personalidade descontraída contrasta com o estilo de gestão centralizador. Huang é conhecido por concentrar decisões estratégicas, acompanhar de perto o desenvolvimento dos produtos e cobrar velocidade das equipes. Ao longo de 33 anos, sua influência se confundiu com a própria identidade da companhia.

Influência política e disputa com a China

O poder de Huang também ultrapassou os limites da indústria de tecnologia. O executivo se tornou um interlocutor frequente do presidente americano Donald Trump e um conselheiro informal em questões relacionadas à inteligência artificial e ao mercado de semicondutores.

Uma de suas principais bandeiras é a flexibilização das restrições americanas à exportação de chips para a China. Huang argumenta que impedir a Nvidia de vender seus produtos ao mercado chinês pode favorecer fabricantes locais e acelerar o desenvolvimento de alternativas à tecnologia americana.

Ele também defende os modelos abertos de inteligência artificial, que podem ser reutilizados e modificados por desenvolvedores. Em sua avaliação, a existência desses sistemas, inclusive os chineses, representa uma concorrência saudável aos modelos fechados de empresas como OpenAI, responsável pelo ChatGPT, e Anthropic, criadora do Claude.

No fim de 2025, Trump autorizou a venda dos chips H200 da Nvidia para a China, com a condição de que 25% da receita fosse destinada ao governo americano. A decisão ocorreu em meio à disputa tecnológica entre Washington e Pequim. Huang também alertou que as limitações comerciais poderiam estimular empresas chinesas a desenvolver seus próprios processadores, reduzindo a dependência da tecnologia americana.

Casamento, traições e suspeitas de espionagem

Apesar da exposição pública, Huang manteve boa parte de sua vida pessoal longe dos holofotes. É casado há aproximadamente 40 anos com Lori Huang, engenheira que conheceu durante a faculdade, e tem filhos.

A vida familiar entrou no centro do noticiário em novembro de 2026, quando o empresário admitiu ter mantido um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, empresária chinesa e ex-executiva da Megaspeed, companhia de centros de dados sediada em Singapura.

Segundo informações de inteligência americana divulgadas pelo The New York Times, Alice é suspeita de ter sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações sobre o executivo e, potencialmente, influenciar decisões comerciais da Nvidia. Pequim rejeitou as acusações.

Em mensagem enviada aos funcionários, Huang reconheceu a infidelidade e pediu desculpas à família. "Não fui fiel à minha esposa", escreveu. "Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Lamento profundamente".

O episódio levou a Nvidia a abrir uma investigação independente sobre seu presidente-executivo. O Departamento de Justiça americano também passou a investigar a Megaspeed, embora não houvesse informação de que Huang fosse alvo dessa apuração.

Outra reportagem do The New York Times apresentou registros em vídeo que mostrariam o empresário em atitudes amorosas com Kimberly Powell, vice-presidente de Assuntos de Saúde da Nvidia, de 48 anos. Segundo o jornal, seria um segundo relacionamento extraconjugal, desta vez com uma subordinada na própria companhia.

As revelações ampliaram os questionamentos sobre a conduta do executivo. Reportagens americanas informaram que integrantes do conselho de administração discutiam a possibilidade de afastá-lo, diante de preocupações sobre conflitos de interesse, segurança corporativa e repercussões para a empresa.

Saída após 33 anos

Em 12 de novembro de 2026, a Nvidia anunciou a renúncia de Huang aos cargos de presidente, presidente-executivo e integrante do conselho de administração, com efeito imediato. A companhia não apresentou justificativas para a saída nem detalhou os motivos da decisão.

O conselho nomeou Colette Kress, até então vice-presidente executiva e diretora financeira, como presidente-executiva interina. Ela acumulará as funções até a escolha de um sucessor definitivo, em um processo que deverá considerar candidatos internos e externos.

Em comunicado, a Nvidia agradeceu ao empresário pelas contribuições ao longo de sua trajetória.

"As contribuições de Jensen para a NVIDIA são profundas. A empresa é uma das companhias de tecnologia mais importantes do mundo. O conselho e a empresa agradecem a Jensen por suas contribuições imensuráveis à companhia e ao setor", afirmou a empresa.

A saída encerra um ciclo de 33 anos à frente de uma companhia que ajudou a transformar o mercado de computação gráfica e se tornou peça central da indústria global de inteligência artificial. Sua trajetória reúne decisões que mudaram o setor tecnológico, influência política e uma ascensão internacional que terminou sob o peso de controvérsias pessoais.

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