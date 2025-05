De Pio X a Francisco: quanto tempo durou cada Conclave desde o século XX

A- A+

Desde o início do século XX, a Igreja Católica realizou dez conclaves, processos secretos e repletos de simbolismo em que os cardeais se reúnem para elegerem o novo papa.

Os conclaves seguem ritos tradicionais e rigorosos, que incluem juramentos, celebrações litúrgicas e orações dos cardeais. O ponto alto do processo é a aguardada fumaça branca expelida pela chaminé da Capela Sistina, sinal de que um novo papa foi escolhido.

Apesar de terem as regras estabelecidas, um ponto dessa eleição à porta fechada entre os centenários muros do Vaticano costuma variar: a duração.

Do século XX até as primeiras décadas do XXI, nenhum conclave durou mais de cinco dias e quatro deles se encerraram já no segundo dia.

Os dois últimos, por exemplo, que culminaram na eleição de Bento XVI (em 2005) e de Francisco (em 2013), chegaram ao fim no segundo dia.

O mais longo desses últimos 122 anos aconteceu em 1922, quando os cardeais levaram cinco dias para eleger Pio XI.

Conclaves curtos, ao contrário do que se imagina, não necessariamente significam que a decisão dos cardeais foi fácil. Em 1939, por exemplo, Pio XII foi eleito no segundo dia, em um mundo que estava prestes a mergulhar na Segunda Guerra Mundial.

A Igreja Católica, naquele momento, precisava de uma liderança firme e rápida e os cardeais sabiam disso.

Em 1978, ocorreram dois conclaves. Em agosto, havia sido eleito Papa João Paulo I. O pontificado dele, no entanto, durou apenas 33 dias, chegando ao fim com a sua morte.

Por isso, um segundo conclave foi feito naquele ano e, em outubro, num processo que levou três dias, os cardeais elegeram o Papa João Paulo II, primeiro polonês e o primeiro não italiano em mais de quatro séculos.

Cardeais reunidos na Capela Sistina: juramento foi transmitido ao vivo, mas votações são secretas | Foto: Handout/Vatican Media/AFP

O Conclave de 2013 foi o primeiro a acontecer depois de uma renúncia do papa em quase 600 anos. Antes de Bento XVI, o último papa a abdicar do trono de São Pedro havia sido Gregório XII, em 1415.

Naquele ano, foi eleito Francisco, o papa de muitos primeiros. Primeiro latino-americano, primeiro argentino, primeiro jesuíta.

E neste maio de 2025, a expectativa é de um Conclave novamente breve, mas talvez não tão rápido quanto os anteriores. Esta eleição conta com 133 eleitores o maior número da história vindos de 71 países, representando a mais ampla diversidade já registrada pela Igreja.

"Estou prevendo um conclave de três a quatro dias e não mais", disse à CNN Brasil o cardeal Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, em São Paulo, em uma expectativa corroborada por outros cardeais.

O primeiro dia do Conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco chegou ao fim com fumaça preta, indicando que os cardeais ainda não chegaram a um consenso.

Entre especulações sobre os papáveis e a espera pelo resultado final, o mundo inteiro mantém os olhos voltados para a chaminé da Capela Sistina, à espera da fumaça branca que precederá o solene anúncio: "Habemus Papam!".

Os dez últimos papas da Igreja Católica | Fotos: Tryphosa Bates-Batcheller/Wikimedia Commons; Giuseppe Felici/Wikimedia Commons; Domínio Público/Wikimedia Commons; Fratelli Alinari/Wikimedia Commons; De Agostini Editore/Wikimedia Commons; Raminus Falcon/Wikimedia Commons; Sentinelle del Mattino International/Wikimedia Commons; Presidenza della Repubblica Italiana/Divulgação; Kancelaria Prezydenta RP/Wikimedia Commons; Korea Culture and Information Service/Wikimedia Commons

>> Confira quanto tempo durou cada Conclave do século XX até as primeiras décadas do século XXI

Papa Pio X – 5 dias

31 de julho a 4 de agosto de 1903

Papa Bento XV – 4 dias

31 de agosto a 3 de setembro de 1914

Papa Pio XI – 5 dias

2 a 6 de fevereiro de 1922

Papa Pio XII – 2 dias

1 a 2 de março de 1939

Papa João XXIII – 4 dias

25 a 28 de outubro de 1958

Papa Paulo VI – 3 dias

19 a 21 de junho de 1963

Papa João Paulo I – 2 dias

25 a 26 de agosto de 1978

Papa João Paulo II – 3 dias

14 a 16 de outubro de 1978

Papa Bento XVI – 2 dias

18 a 19 de abril de 2005

Papa Francisco – 2 dias

12 a 13 de março de 2013

Veja também