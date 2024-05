De tanto esfregar o olho, jovem precisa fazer cirurgia para tratar lesões na córnea; entenda

A- A+

Um jovem de 24 anos da Malásia precisou fazer cirurgia para tratar de uma lesão na córnea que surgiu depois de tanto esfregar e coçar os olhos em crises alérgicas. A história de Muhammad Zabidi, foi compartilhada por meio de vídeos no TikTok.

“Percebi que minha visão começou a ficar embaçada aos 15 anos. Ficou ainda mais embaçada com o tempo. Aos 21 anos já tinha uma cicatriz na córnea”, explicou dizendo no vídeo que esperava que ninguém passasse pelo que ele presenciou nos últimos meses.

A operação ocorreu no HUKM (Hospital Universitário Caunselor Tuanku Muhriz Kebangsaan Malaysia). Segundo o rapaz, ele gostava de esfregar os olhos desde pequeno até ficarem vermelhos, por conta de suas alergias.

“O objetivo da cirurgia era remover a parte cicatrizada da minha córnea e substituí-la por uma nova. Eles usaram anestesia geral, então não senti nenhuma dor durante o procedimento”, afirma.

O estado de saúde atual do rapaz é estável, porém ele ainda não consegue abrir o olho direito totalmente. Segundo os médicos, ele pode demorar até dois meses para se recuperar e para abri-lo completamente.

— Qualquer substância que não deveria entrar em contato com o olho, por ser uma área muito sensível, causa uma lesão. Pode acabar causando uma ceratite, que é quando o produto promove um ferimento na córnea, ou até mesmo provocar uma conjuntivite tóxica, por machucar a camada conjuntiva do olho. A córnea e a conjuntiva são as duas estruturas mais externas e as primeiras a serem afetadas — diz a oftalmologista Marina Roizenblatt, especialista em retina cirúrgica.

O olho por ser uma área sensível e cheia de nervos deve-se ter um maior cuidado com tudo que entra em contato com ele. Entre os principais sintomas e incômodos que podem surgir estão as dores, vermelhidão, coceira, visão embaçada, lacrimejamento e sensação de corpo estranho, ou seja, quando há o sentimento de que tem algo incomodando ali.

