RIO DE JANEIRO Debate na Alerj vira sessão com discursos transfóbicos "A pessoa vai ao banheiro e sai um cão catraz de barba", diz deputado do PL

A discussão de um projeto de lei da deputada estadual Dani Balbi (PCdoB), primeira parlamentar trans da Casa, que prevê punição mais rígida para casos de preconceito por questões de gênero praticados por agentes públicos e também estabelecimentos comerciais, virou uma sessão com discursos com frases consideradas transfóbicas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na última quarta-feira. A discussão no plenário virou um debate de parlamentares do PL e do União Brasil sobre o uso de banheiros masculinos e femininos por transexuais.

Os debates começaram quando o deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) abordou o caso de uma estudante de Brasília que questionou a presença de uma pessoa com aparência masculina em um banheiro. De acordo com Gagliasso, na ocasião, a pessoa teria afirmado que era mulher apesar da barba. O parlamentar ainda pegou uma foto para explicar do que estava falando:

— Eu acredito que todo mundo aqui concorda comigo que essa figura aqui é uma figura masculina. Ou eu estou errado? Talvez seja uma figura masculina. Talvez. Não sei que "cão catraz" (expressão usada para designar Satanás) é esse aqui. Mas vamos lá! Aí, o que acontece? Imagina em um restaurante, em que o pai está ali, a família, ou você com a sua namorada, ou até mesmo uma mulher qualquer com outra namorada. Não estou entrando neste mérito. Aí a pessoa realmente vai, e realmente, vai ao banheiro, sai um cão catraz de barba. O que você faz? — questionou o deputado.

A partir da fala do parlamentar, a sessão migrou para a criação de banheiros unissex. O deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil) questionou sobre "os direitos dos héteros". Apesar da declaração, Dino destaca que não está ali "para discriminar ninguém, não", mas para "defender aquilo que Deus deixou".

— Fala-se muito em preconceito. Fala-se muito em direito. Cadê o direito do hétero? Onde fica o nosso direito? Faça um banheiro que todos possam usar, mas o banheiro do homem e da mulher tem que ser usado pelo homem e pela mulher, conforme diz a Bíblia. Não estou aqui para discriminar ninguém, não, mas estou aqui para defender aquilo que Deus deixou. E nós não podemos baixar a cabeça. Nós que defendemos aqui, Índia, nós que somos héteros, nós temos que ter o nosso direito. Ou será que a minoria sempre vai vir massacrando, tentando acabar com os nossos direitos? — afirmou Dino.

A deputada estadual Índia Armelau (PL), citada por Dino, seguiu na mesma linha. Ela defendeu que "homens são homens e mulheres são mulheres". A parlamentar negou ser homofóbica ou transfóbica e alega acreditar que o "direito é para todos, e não desse jeito".

— Eu tenho um projeto na casa para a categoria mulher trans, que é o espaço da mulher trans; o banheiro neutro, que é o espaço para quem não se vê. Ninguém aqui está virando as costas, estamos dando o espaço que vocês merecem, mas do jeito que foi proposto, estamos perdendo o nosso espaço. Nós sabemos que o mundo atualizou, mas determinadas coisas são iguais. Homens são homens e mulheres são mulheres. Quem decidiu escolheu ser outra coisa a gente respeita, mas respeitem a gente. Sou contra, mas não por ser homofóbica ou transfóbica, e sim porque o direito é para todos, e não desse jeito — disparou a parlamentar.

Já o deputado Fillipe Poubel (PL) falou sobre vaca e tubarão ao abordar a transexualidade. Para ele, são "diversos casos de pessoas que se sentem o que querem sentir e pronto". Porém, ele também defendeu ter que "respeitar a todos" e disse "tratar todo mundo com cordialidade".

— São diversos casos de pessoas que se sentem o que querem sentir e pronto. Imaginem se uma vaca se sentir que é um tubarão, gente. O que vai acontecer? Pelo amor de Deus, é o fim dos tempos. Respeito nós temos que respeitar a todos; sexo, cor, raça, não interessa, tem que respeitar. Não existe diferenciação de tratamento, gente. O sangue que corre aqui corre na veia de todo mundo. Todos nós somos iguais perante a lei. Como bem disse o deputado Marcelo Dino, eu também sou pai, sou pai de gêmeas. Eu jamais vou admitir que um marmanjo entre no banheiro junto com as minhas filhas. Eu respeito todo mundo, trato todo mundo com cordialidade. Agora, o preconceito está partindo de vocês — afirmou Poubel.

Após os ataques, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSD) usou a tribuna desta quinta-feira para sair em defesa de Dani Balbi. O parlamentar ressaltou que "misturaram temas que não se tocavam" e acusou se tratar de uma "agressão verbal de caráter pessoal".

— A deputada Dani Balbi discursou no expediente inicial. Da forma ríspida e discriminatória da forma que ela foi tratada aqui, acho até que foi uma agressão verbal de caráter pessoal, misturando temas que não se tocavam, porque não tramitou nesta casa nenhum projeto neste ano sobre uso de banheiros pelo público x, y ou z. O projeto tratava de outra questão — ressaltou o deputado.

A íntegra da sessão, de 2h18, foi divulgada no canal do YouTube da Alerj. As falas dos parlamentares também constam no Diário Oficial desta quinta-feira. Após a discussão, o projeto de Dani Balbi recebeu 28 emendas e teve votação suspensa. Depois que cada uma dessas emendas for analisada, o projeto volta ao plenário para um segundo debate.

