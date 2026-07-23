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Saúde Debate sobre obesidade e terapias injetáveis inaugura projeto "Médicos que Transformam Pernambuco" Evento exclusivo para profissionais da medicina promovido pela Afya Educação Médica reúne especialistas no Recife, nesta quinta-feira (23), para discutir os riscos de substâncias sem comprovação científica no tratamento da obesidade

A primeira edição do projeto "Médicos que Transformam Pernambuco", iniciativa criada pela Afya Educação Médica, será realizada, nesta quinta-feira (23), para promover a atualização científica e o intercâmbio de conhecimento entre médicos de diferentes especialidades. O evento acontece às 19h, no rooftop da unidade em Boa Viagem, e vai debater um dos temas mais atuais da prática clínica: o tratamento da obesidade e o uso de terapias injetáveis.

As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas através do link: https://info.educacaomedica.afya.com.br/medicos-que-transformam-pernambuco/. As vagas são limitadas.

Exclusivo para médicos, o encontro inaugura uma série de eventos científicos que têm como objetivo discutir temas relevantes para a medicina contemporânea, fortalecendo a educação médica continuada e aproximando profissionais interessados nas transformações que vêm impactando o cuidado em saúde.

Nesta primeira edição, o debate será conduzido pela endocrinologista Renata Bussuan, coordenadora de endocrinologia da Afya Educação Médica, e pelo médico nutrólogo e professor da pós-graduação da instituição, Dyego Augusto. Ambos abordarão as evidências científicas mais recentes sobre o tratamento da obesidade e os desafios enfrentados pelos profissionais diante da crescente oferta de substâncias utilizadas para emagrecimento.



Entre os assuntos em destaque estão o uso racional dos medicamentos injetáveis aprovados para o tratamento da obesidade, os riscos associados ao emprego de peptídeos, análogos hormonais e outras substâncias ainda sem evidências científicas consistentes de eficácia e segurança, além da utilização indiscriminada de soroterapias e protocolos que não possuem comprovação clínica. O objetivo é promover uma discussão baseada em evidências, contribuindo para uma prática médica mais segura e responsável.

Canetas emagrecedoras - Foto: Divulgação/Receita Federal

"O projeto 'Médicos que Transformam Pernambuco' nasce com a proposta de estimular o compartilhamento de conhecimento e aproximar profissionais que acreditam na atualização científica como ferramenta essencial para uma prática médica de excelência. Queremos promover discussões qualificadas sobre temas que impactam diretamente a assistência em saúde e contribuir para a formação continuada dos médicos pernambucanos", destaca Cristiane Andrade, diretora da Afya Educação Médica Recife.

A programação terá início com um momento de recepção e integração entre os participantes, acompanhado de degustação de vinhos. Em seguida, os médicos participarão da mesa de discussão científica, que contará com espaço para perguntas e troca de experiências entre os especialistas e o público.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as vagas são limitadas a 35 médicos, preenchidas por ordem de confirmação. A Afya Educação Médica Recife fica situada na Av. Domingos Ferreira, 2324, em Boa Viagem (estacionamento no local). Outras informações pelo WhatsApp: 98164-0911.

Serviço:

O que: Médicos que Transformam Pernambuco – 1a Edição Recife

Tema: Obesidade e terapias injetáveis: evidências científicas, indicações e desafios da prática clínica

Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h

Inscrições: https://info.educacaomedica.afya.com.br/medicos-que-transformam-pernambuco/ (vagas limitadas)

Local: Rooftop da Afya Educação Médica Recife - Av. Domingos Ferreira, 2324 – Boa Viagem – Recife (PE)

Público: Exclusivo para médicos

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