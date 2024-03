Decola com sucesso espaçonave russa Soyuz que transportará o primeiro cosmonauta bielorrussa à ISS

A- A+

Uma nave russa Soyuz, com a primeira cosmonauta bielorrussa da história a bordo, Marina Vasilevskaya, descolou com sucesso neste sábado (23) em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, anunciou a agência espacial russa Roscosmos.

“A Soyuz decolou de Baikonur”, nas estepes do Cazaquistão, às 12h36 GMT (09h36 em Brasília), disse a Roscosmos em um comunicado, e especificou que o lançamento da espaçonave “correu conforme planejado”. A decolagem, inicialmente prevista para quinta-feira, foi cancelada de última hora e adiada para este sábado.

Liftoff! Three Soyuz crew members, including Tracy C. Dyson, are headed to the @Space_Station. Live docking coverage will begin Monday, March 25, at 10:15am ET (1415 UTC). pic.twitter.com/maMpAo9Zl2 — NASA (@NASA) March 23, 2024

