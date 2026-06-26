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SERTÃO Decoração de São João de Floresta é incendiada durante a madrugada; prefeitura identifica envolvidos De acordo com a gestão municipal, os danos foram causados a uma ornamentação instalada nas proximidades do Espaço Cultural João Boiadeiro

Parte da decoração de São João de Floresta, no Sertão de Pernambuco, foi incendiada na madrugada da quinta-feira (25). O crime, registrado por câmeras de segurança, foi cometido por três pessoas que, segundo a prefeitura, já foram identificadas.

De acordo com a gestão municipal, os danos foram causados a uma ornamentação instalada nas proximidades do Espaço Cultural João Boiadeiro. Tudo aconteceu por volta de 1h32.

Nas imagens, compartilhadas pela própria prefeitura nas redes sociais, é possível ver dois homens e uma se aproximando do local. Como eles ficam atrás de uma mureta, não há como ver o momento em que ateiam fogo à estrutura. Assim que eles deixam a área, no entanto, as chamas começam a se espalhar pela decoração.

Em outro ângulo, os três aparecem conversando normalmente na rua. Eles chegam a olhar para trás para ver o incêndio causado.

Decoração de São João de Floresta é incendiada durante a madrugada; prefeitura identifica envolvidos - https://t.co/qLdW1ob4ua pic.twitter.com/mKlghCG0C7 — Folha de Pernambuco (@folhape) June 26, 2026

Por meio de nota, a gestão municipal afirmou que, em vistoria ao local, "constatou que não houve danos à estrutura do prédio público ao lado do incidente, nem à rede de fiação elétrica, evitando maiores prejuízos".

Os envolvidos também foram identificados "de forma rápida" por conta das câmeras de segurança. "As imagens auxiliaram na apuração dos fatos e as medidas legais já estão sendo adotadas junto aos órgãos competentes", completou.

A prefeitura de Floresta também repudiou o que chamou de "ato contra o patrimônio público e contra símbolos que representam a cultura e a tradição" da cidade.

"O incidente ocorreu durante a madrugada, em um horário de menor circulação de pessoas, quando os estabelecimentos já estavam encerrados e aquele ponto específico da cidade já não apresentava movimentação, com as equipes de segurança atuando nos locais de maior fluxo", completou.

Decoração de São João de Floresta foi icendidada | Foto: Instagram/Prefeitura de Floresta/Reprodução

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não conseguiu localizar a ocorrência no sistema, já que o nome do denunciante não foi informado. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também não recebeu registro.

Questionada se apresentou queixa na delegacia, a prefeitura informou que o "jurídico ficou responsável por isso e todas as medidas cabíveis".

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